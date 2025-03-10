Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Enginar Nasıl Pişirilir? Zeytinyağlı Enginar Nasıl Pişirilir ve Kaç Dakikada Yapılır?

        Enginar Nasıl Pişirilir? Zeytinyağlı Enginar Nasıl Pişirilir ve Kaç Dakikada Yapılır?

        Lezzetli ve sağlıklı sebzeler arasında yer alan enginar, farklı pişirme yöntemlerle sofraları süslemeye devam ediyor. Özellikle zeytinyağı ile hazırlanan enginar, besleyici ve hafif bir yemek olarak tercih ediliyor. Yaz aylarında soğuk servis edilen zeytinyağlı enginar, hafif ve ferahlatıcı bir alternatif sunuyor. Kış aylarında ise vücuda enerji veren zeytinyağlı enginar yapmak için öncelikle enginarın taze olması oldukça önemlidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enginar Nasıl Pişirilir?
        ABONE OL

        Zeytinyağlı enginarı, limon, tuz, zeytinyağı ve birkaç baharatla birlikte hazırlayarak kısa sürede enfes bir yemek yapabilirsiniz. Peki, enginar nasıl pişirilir? İşte zeytinyağlı enginar tarifinin püf noktaları ve pişirme süreci hakkında detaylar…

        Enginar, hem sağlık açısından faydalarıyla hem de lezzetiyle mutfaklarda sıklıkla tercih edilen bir sebzedir. Özellikle zeytinyağlı enginar, besleyici ve hafif yapısı ile bilinir ve soğuk olarak servis edilir. Peki, zeytinyağlı enginar nasıl yapılır? İçeriğindeki mineraller ve vitaminler ile tam bir şifa deposu olan enginarın pişirme aşamasına geçmeden önce doğru enginar seçimi yapmak oldukça önemlidir. Taze sapları ve koyu. yeşil rengi olan taze enginar; zeytinyağı, tuz, limon suyu ve istenilen baharatlarla harmanlanarak pişirilebilir.Zeytinyağlı enginarın pişirme süresi, yaklaşık 30 ile 40 dakika arasında değişebilir. Hem doyurucu hem de sağlıklı olan zeytinyağlı enginar, özellikle diyet yapanlar için harika bir alternatif oluşturuyor. İşte zeytinyağlı enginar tarifi, malzemeleri ve adım adım yapılışı...

        ENGİNAR NASIL PİŞİRİLİR?

        Enginar, farklı pişirme yöntemleriyle hazırlanabilecek lezzetli ve sağlıklı bir sebzedir. Sağlık açısından sunduğu faydalarla sofraların vazgeçilmez sebzelerinden biri olan enginar, yüksek lif içeriği ve antioksidan özellikleriyle karaciğer dostu yapısı ile tanınır. Farklı pişirme yöntemleriyle hazırlanabilen enginar; kızartma, buharda pişirme, haşlama ve zeytinyağlı gibi çeşitli teknikler kullanılarak hazırlanabilir. Her bir pişirme yöntemi, enginarın lezzetini farklı tarzlarda yansıtır. İşte en yaygın pişirme yöntemleri ile enginar tarifleri:

        1.Haşlama Yöntemi

        En basit pişirme yöntemlerinden biri enginarı haşlamaktır. Bu yöntem, birçok farklı tarif için ön hazırlık aşaması olarak da kullanılabilir.

        Malzemeler:

        • 4 adet enginar
        • 1 adet limon
        • 1 çay kaşığı tuz
        • Su

        Yapılışı:

        • Enginarın dış yapraklarını temizleyerek saplarını kesin.
        • Limonu ortadan ikiye bölerek enginarların üzerine sürü ve kararmalarını önleyin.
        • Suyu bir tencereye alarak kaynatın ve içine bir çay kaşığı tuzu ekleyin.
        • Enginarları kaynamış suya ekleyin ve 20-25 dakika kadar haşlayın.
        • Enginarlar yumuşadığında ise süzülerek servis edilebilir.

        2.Buharda Pişirme

        Enginarın besin değerini koruması için buharda pişirme yöntemini kullanabilirsiniz.

        Malzemeler:

        • 4 adet enginar
        • 1 adet limon

        Hazırlanışı:

        • Enginarın dış kabuklarını soyun ve saplarını kesin.
        • Limonla ovulan enginarları buharlı pişiriciye yerleştirin.
        • Su kaynadıktan sonra 25-30 dakika buharda pişirin.
        • Enginarlar yumuşadığında servis edebilirsiniz.

        3.Fırında Pişirme

        Fırında pişirilen enginarlar, özellikle çeşitli baharatlar ile birlikte çok lezzetli bir seçenek haline gelir.

        Malzemeler:

        • 4 adet enginar
        • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 2 diş sarımsak
        • 1 çay kaşığı tuz ve karabiber

        Hazırlık ve Pişirme Süreci:

        • Enginarların kabuklarını temizleyin ve limon ile ovun.
        • Sarımsakları doğrayarak enginarların üzerine serpin.
        • Tuz, karabiber ve zeytinyağı ekleyerek önceden 180 derecede ısıtılmış fırında enginarları yaklaşık 30 dakika pişirin.

        ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR NASIL YAPILIR?

        Akdeniz ve Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan zeytinyağlı enginar, sağlıklı ve hafif bir yemektir. Bu tarif özellikle ilkbahar aylarında sıklıkla tüketilebilir.

        Malzemeler:

        • 4 adet çanak enginar
        • 1 adet kuru soğan
        • 1 adet havuç
        • 1 adet patates
        • 1 çay bardağı zeytinyağı
        • 1 su bardağı su
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 tatlı kaşığı toz şeker
        • Yarım limon suyu
        • 1 çay bardağı bezelye
        • Servis için dereotu

        Zeytinyağlı Enginar Tarifi

        • Yemeklik doğranan soğanı zeytinyağından kavurun.
        • Küp küp doğranmış patates ve havuçları ekleyerek birkaç dakika daha enginarı soteleyin.
        • Temizlenen enginar çanaklarını tencereye yerleştirin.
        • Üzerine tuz, şeker, limon suyu ve bezelyeyi ekleyin.
        • 1 su bardağı suyu ilave ederek tencerenin kapağını kapatın.
        • Enginarı kısık ateşte 30-35 dakika pişirin.
        • Soğumasının ardından dereotu ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

        ZEYTİNYAĞLI ENGİNAR KAÇ DAKİKA YAPILIR?

        Zeytinyağlı enginarın yapılış süresi yaklaşık 15-20 dakikadır. Pişirme süresi ise 30 ile 35 dakika arasındadır. Zeytinyağlı enginar yapmak için ortalama 50-55 dakika yeterli olacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        2 fabrikası olan iş insanı: 15 milyon TL haraç istiyorlar! 13 kez kurşun yağdırdılar!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        89 yaşındaki dededen komşu katliamı! 2'si öldü 1'i ağır yaralı!
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        TÜSİAD başkanları hakim karşısına çıkacak
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Binayı heyelan vurdu! Yıkılmadı, sürüklendi!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Sevcan hemşire vahşet kurbanı! Kocası satırla katletti!
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Ünlü deterjan markasına 'aldatıcı reklam' cezası
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Eşini döven şüpheli: Öldürmedim ama yakında öldüreceğim
        Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki
        Bakan Kurum'dan deprem fırsatçılarına tepki
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Çelik: Teröristin mezhebine bakılmaz
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        Kaçan işler ABD'de ev sattırdı
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        "Psikolojik baskıyı F.Bahçe'ye bıraktı"
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        Beşiktaş'ta hedef seriyi sürdürmek!
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        "California'yı Danimarka'ya bağlama" kampanyasına imza sayısı artıyor
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        Radyoaktif kurşun açık alanda! Eski fabrikanın atıkları izinsiz döküldü
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        "Bilanço 'yatırım yap' diyor"
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Trudeau nasıl bu noktaya geldi?
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Daha 37 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Osimhen'le şampiyonluğa!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Ece Gürel'in son görüştüğü arkadaşı: Kayboldum sözcüğünü mecazi sandım!
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve
        Hileli gıda çağında güvenle yiyebileceğiniz 3 meyve