Engincan Ural ile Merve Kaya’nın bebeklerinin cinsiyeti belli oldu
Sibel Can'ın oğlu Engincan Ural ile gelini Merve Kaya, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Çiftin bir kız bebek beklediği öğrenildi
Giriş: 29.06.2025 - 14:55 Güncelleme: 29.06.2025 - 14:58
Sibel Can’ın, Hakan Ural ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, 2022 yılında Merve Kaya ile evlenmişti.
Engincan Ural ile Merve Kaya, anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Çiftin bir kız bebek beklediği öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ