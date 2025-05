English Teacher İstanbul'a geliyor Bu yıl 22 Haziran'da gerçekleştirilecek olan Pozitif Vibrations Festivali'nde, Foster the People, Biig Piig ve Mezerg'in yanı sıra This Could Be Texas isimli albümleriyle büyük yankı uyandıran English Teacher'ı Bonus Parkorman'da müzikseverlerle buluşacak

