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Enis Arıkan'ın 40 kınası

Enis Arıkan'a kına gecesi konsepti ile bir doğum günü partisi düzenlendi. Geceye; Özge Özpirinçi, Çağla Şıkel, Berrak Tüzünataç, Ezgi Mola, Burcu Biricik ve Selma Ergeç gibi birçok ünlü isim katıldı

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  • Enis Arıkan'ın 40 kınası - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Oyuncu Enis Arıkan, 40'ıncı yaş gününü Gümüşsuyu'ndaki bir otelde dostlarıyla birlikte kutladı.
  • Enis Arıkan'ın 40 kınası - Magazin haberleri

    Arıkan'ın arkadaşları, oyuncuya kına gecesi konsepti ile bir doğum günü partisi düzenledi. Gecede; Özge Özpirinçi, Çağla Şıkel, Berrak Tüzünataç, Ezgi Mola, Burcu Biricik ve Selma Ergeç gibi bir çok ünlü isim yer aldı. 
  • Enis Arıkan'ın 40 kınası - Magazin haberleri

    Sahnede gelen dostlarına teşekkürlerini sunan oyuncu, "Benim için sevilmek çok önemli. Beni sevdiğiniz için size bin kere teşekkür ediyorum. Ben de sizleri çok seviyorum, iyi ki geldiniz" dedi.
  • Enis Arıkan'ın 40 kınası - Magazin haberleri

    "BENİ REZİL ETME ÜZERİNE KURULU BİR GECEYDİ" 

    Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Enis Arıkan, "Eğlendik, geyikler yaptık. Ben biraz yaşımı saklıyordum o yüzden her yere kırklar basmışlar, kınalar basmışlar. Beni rezil etme üzerine kurulu bir geceydi" ifadelerini kullandıktan sonra kahkaha attı.
  • Enis Arıkan'ın 40 kınası - Magazin haberleri

    Sık sık telefonu çalan Arıkan, "Çok sık çaldı doğum günüm diye özür dilerim. Kolay gelsin, iyi geceler" dedikten sonra otomobiline bindi.
  • Enis Arıkan'ın 40 kınası - Magazin haberleri

    "ENİS İYİ Kİ VAR"

    Burcu Biricik ve Selma Ergeç de "Enisi çok seviyoruz. İyi ki var. Her yaşında daha da mutlu olsun" ifadelerini kullandı.
  • Enis Arıkan'ın 40 kınası - Magazin haberleri

    "ENİS'E NAZAR DEĞMESİN"

    Enis Arıkan'ı yalnız bırakmayan isimlerden birisi de Çağla Şikel'di. Çıkışta yakın dostu Arıkan'a "Ona nazar değmesin. Hep mutlu olsun. Birlikte harika bir gece geçirdik" diyen Şikel, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı Ali Kayoncu ile ilgili sorulara gülümsemekle yetindi.
  • Enis Arıkan'ın 40 kınası - Magazin haberleri

    Özge Özpirinçci de "Güzel bir doğum günü oldu. Enis 40 yaşına bastı. Doğum günü pastası kocaman bir nazar boncuğuydu" dedikten sonra 2022 yılının kendis için güzel geçtiğini dile getirdi.
  • Enis Arıkan'ın 40 kınası - Magazin haberleri

    "ENİS'İM MUTLU OLSUN"

    Çıkışta keyifli halleriyle dikkat çeken Ezgi Mola da "Güzel bir geceydi. Enis'im mutlu olsun, gülsün, eğlensin” dedi. Mola, yeni yıl için ise “Güzel bir yıl olsun herkes evine huzurlu gitsin” ifadelerini kullandı.

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