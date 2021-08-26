O da korona pozitif! 0:00 / 0:00

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'Masumlar Apartmanı'nda 'Safiye' rolüne hayat veren Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı. Mola'nın testinin pozitif çıkmasının ardından yakın arkadaşı Enis Arıkan da panik oldu ve test yaptırmaya koştu.

O DA KORONA POZİTİF

Daha sonra koronavirüs testinin pozitif çıktığını gören Arıkan, kötü haberi, "Şu gördüğünüz dünya güzeli korona oldu." sözleriyle Instagram hesabından duyurdu.

"AŞI OLMANIN EKMEĞİNİ YİYORUM"

Son sağlık durumu hakkında takipçilerine bilgi vermeyi de ihmal etmeyen ünlü oyuncu, aşı olduğu için hastalık sürecini evinde geçirebildiğini ifade etti. Enis Arıkan, "Gelen mesajların haddi hesabı yok. Hiçbirine geri dönemiyorum, uyuyor kalıyorum. Aşı olmanın ekmeğini yiyorum ve daha kolay atlatıyorum. Terliyorum ve birazcık öksürüyorum." şeklinde konuştu. Ünlü oyuncunun rol aldığı dizinin çekimlerine de ara verdiği öğrenildi.

Oyuncu Ezgi Mola

SEMPTOM YOK

Ezgi Mola, dün yaptığı açıklamada, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"LÜTFEN AŞI OLUN"

"İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen oyuncu, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının %90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın." sözleriyle aşı olma çağrısında bulunmuştu.