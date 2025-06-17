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        Haberler Magazin Enis Arıkan protez saçını çıkardı - Magazin haberleri

        Enis Arıkan protez saçını çıkardı

        Yıllardır protez saç kullanan Enis Arıkan, protezini çıkardı. Oyuncu, son halini sosyal medya aracılığıyla paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 08:13 Güncelleme: 17.06.2025 - 08:13
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        Protez saçını çıkardı
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        Uzun yıllardır kamera karşısına protez saçla geçen Enis Arıkan, yıllar sonra bu alışkanlığından vazgeçti.

        Havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonunu açan Enis Arıkan, protez saçına veda etti.

        Oyuncu, sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla son halini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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        #enis arıkan
        #Protez saç
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