        Haberler Ekonomi Emlak ENKA'dan Irak'ta 1 milyar dolarlık imza - Emlak Haberleri

        ENKA'dan Irak'ta 1 milyar dolarlık imza

        ENKA İnşaat, Irak'ın Basra bölgesinde 1 milyar doları aşan anlaşma imzaladığını açıkladı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 15.09.2025 - 12:52 Güncelleme: 15.09.2025 - 12:52
        ENKA'dan Irak'ta 1 milyar dolarlık imza
        ENKA İnşaat, TOTALENERGIES EP RATAWI HUB ile, TotalEnergies tarafından yürütülen "Gas Growth Integrated Project (GGIP)" kapsamında Irak'ın Basra bölgesinde "Associated Gas Upstream Project (AGUP )Phase 2" için yapılacak Merkezi İşleme Tesisi'nin mühendislik, tedarik, temin, inşaat ve devreye alma işlerini kapsayan bir sözleşme imzaladı.

        ENKA'nın KAP'a yaptığı açıklamada sözleşmenin bedelinin 1 milyar ABD dolarını aştığı, projenin 3 yıldan kısa bir sürede devreye alınması için hazır hale getirilmesinin planlandığı belirtildi.

        ENKA, geçen ay "Dünyanın En Değerli 50 İnşaat Şirketi" arasına Türkiye'den giren tek şirket olmuştu. Companiesmarketcap verilerine göre hazırlanan listede Avrupa, Asya ve Amerika’dan devler dikkat çekmişti. İlk beşte Fransa, Hindistan, ABD ve İspanya’dan şirketler yer almıştı. 176 şirketin değerlendirildiği küresel sıralamada Türkiye’den yalnızca ENKA İnşaat ilk 50’ye girebilmişti.

