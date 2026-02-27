Enkazdan Savunma Konseyi'ne: Şamkhani Tahran'da yeniden merkezde

Enkazdan "Hayattayım" Mesajına

Şamkhani, Ekim 2025’te verdiği röportajda "Ey alçaklar, ben hayattayım" diyerek saldırıdan sağ çıktığını ilan etti. Tahran’da bu mesaj, İsrail’in operasyon kapasitesi karşısında rejimin "devamlılık" ve"geri adım atmama" vurgusu olarak okundu.

Yeni Savunma Konseyi: Neden Şimdi?

Konsey, 12 gün süren savaşın ardından kuruldu; İsrail ve ABD’nin İran’ın nükleer tesisleri ile askerî hedeflerine saldırıları, Tahran’da komuta-kontrol ve kurumlar arası koordinasyon ihtiyacını büyüttü. Diplomatik kaynaklar, yapının kriz anlarında askerî hamleleri tek merkezden koordine etmeyi amaçladığını belirtiyor.

REKLAM

ABD–İran Gerilimi ve Caydırıcılık Çıtası

Trump, Birliğin Durumu konuşmasında İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini söyledi. İran ise nükleer silah niyetini reddediyor; Batı ve İsrail programın nihai hedefinin silah kapasitesi olduğu görüşünde. Şamkhani, Ocak 2026’da “sınırlı darbe”yi yanılsama sayarak, ABD’nin her hamlesini savaşın başlangıcı kabul edeceklerini ve yanıtın derhal ve kapsamlı olacağını vurguladı.

Saha Tecrübesi ve Devlet Aklı

1980–1988 İran-Irak Savaşı’nda cephede savaşan Şamkhani, güvenlik elitinin “hayatta kalma” kuşağından. Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nde (2013–2023) 2015 nükleer anlaşması ve 2018’de ABD’nin çekilmesi gibi iki kritik eşiğe tanıklık etti; bu süreç, Tahran’da “anlaşma ama caydırıcılık” yaklaşımını güçlendirdi.

Huzistan'dan Deniz Doktrinine Huzistan’da doğan Şamkhani, savaşta Devrim Muhafızları içinde yükseldi; 1989’da donanmaya taşındı ve İran’ın sürat tekneleri, kıyı füzeleri ve mayınlama gibi asimetrik deniz taktiklerine yönelmesinde etkili oldu. Diplomatik Kanal ve İç Tartışmalar Hatemi döneminde Savunma Bakanı olarak Suudi Arabistan’a giden ilk İranlı savunma yetkilisi oldu; 2023’te Çin arabuluculuğundaki İran–Suudi normalleşmesinde rol aldı. Ruhani ise Şamkhani’nin müzakere çizgisini sertleştiren adımları desteklediğini savunarak eleştirmişti. Normalleşme adımı, İran'daki protestocuların 2016’da Suudi Arabistan’ın Tahran Büyükelçiliği’ni basmasının ardından kopan ilişkilerin yaklaşık sekiz yıl sonra yeniden tesis edilmesi anlamına geldi. Şamkhani'nin 2025’te, İran’ın 1990’larda nükleer silah seçeneğini değerlendirmesi gerektiğini söylemesi ise, Tahran’da caydırıcılık vurgusunun sertleştiğine dair bir işaret olarak görüldü. Yaptırımların Gölgesi ABD, 2020’de Şamkhani’yi; 2025’te ise oğlunu, yaptırım altındaki petrol taşımacılığına bağlı bir gemi ağı iddiasıyla yaptırım listesine aldı. Washington, bu ağın yaptırımları delmeye yarayan alternatif lojistik/finans hatları üzerinden çalıştığını öne sürüyor. ABD tarafı, Şamkhani ailesinin denizcilik ağını “nakliye imparatorluğu” olarak tanımlayarak, bu yapının İran’ın yaptırımları aşmasına yardımcı olduğunu savunuyor.