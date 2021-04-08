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Enosis nedir? Eoka nedir?

Kıbrıs Türkleri'nin Güney Kıbrıs Rumları tarafından uğradıkları kırımın anlatıldığı Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde Enosis ve Eoka kavramları izleyicilerin dikkatini çekti. Peki Enosis ve Eoka nedir? İşte detaylar...

Enosis nedir? Eoka nedir?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi ele alınıyor. Kıbrıs Türkleri yaşadığı acılar ekrana yansıyor. Peki EOKA nedir? Enosis ne demek, ne anlama geliyor? İşte merak edilenler...

ENOSİS NEDİR?

Kıbrıs'ta Rumların İngilizleri daha sonra da Türkleri adadan çıkarmak ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını (ENOSİS) sağlamak amacıyla kurduğu Milliyetçi yeraltı örgüttür.

EOKA NEDİR?

1963 yılında Ada’da yaşayan Türklere saldırılar yoğun bir şekilde başladı. 1971 ENOSİS’i gerçekleştirmek EOKA Birliği kuruldu.

EOKA 20 Aralık 1963 Kıbrıs Türklerine karşı silahlı saldırılar başlattı. Olaylarda toplam 363 Kıbrıslı Türk hayatını kaybetti. 174 Kıbrıslı Rum öldürüldü. Başlangıçta 30 Türk Köyü saldırılara maruz kaldı. Toplam ise 103 köye saldırılar düzenlendi.

Köylüler göç etmek zorunda kaldı. Ayvasıl bölgelerinde Türklere yapılan saldırılardan sonran yapılan kazılarda içerisinde 14 günlük bebeğin ve 70lik ihtiyarların bulunduğu 21 kişinin cesedine ulaşıldı. Cesetlerin bazılarının canlı olarak çukura atıldığı belirlendi. Bu çukurlar 14 Ocak 1964 Birleşmiş Milletler barış gücü tarafından açıldı.

Lefkoşe’nin kumsal kesiminde 11 kişi öldürüldü. Bunlarda 4’ü Kıbrıs Türk kuvvetleri alayında görevli Dr.Bnb Nihat İlhan’ın eşi ve üç çocuğuydu. Nihat İlhan’ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet, çocukları, Kutsi ve Hakan vahşice katledildi. Evden Bnb. Nihat İlhan’ın ailesinden başka ihtiyar ev sahipleri de vardı.

Baskının yapıldığı ev daha sonra ‘‘ BARBARLIK MÜZESİ’’ olarak ziyarete açıldı.

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