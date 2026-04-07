Enpara halka arz mı oluyor? PÖİP nedir?
Bankacılık sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. QNB Finansbank bünyesinde kısmi bölünme yöntemiyle yapılandırılan Enpara Bank A.Ş., 7 Nisan itibarıyla Borsa İstanbul Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem görmeye başlıyor. Geleneksel halka arz sürecinden farklı olarak "denge fiyatı" yöntemiyle yatırımcı karşısına çıkacak olan ENPRA hisseleri, ilk işlem gününde uygulanacak özel kurallarla piyasanın odağına yerleşti. İşte bilgiler...
Dijital bankacılık tarafında yeni bir dönem başlıyor. QNB Finansbank’ın kısmi bölünme modeliyle ayrı bir yapı haline getirdiği Enpara Bank A.Ş., 7 Nisan Salı günü Borsa İstanbul’da yatırımcılarla buluşuyor. Halka arzdan farklı işleyen bu süreçte, ENPRA payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda “denge fiyatı” esasına göre işlem görecek ve yatırımcılar alışılmışın dışında kurallarla karşılaşacak. Peki, Enpara halka arz mı oluyor? PÖİP nedir? İşte detaylar...
ENPARA (ENPRA) NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Borsa İstanbul’da ENPRA 7 Nisan 2026 Salı günü gerçekleşecek. Ancak Enpara’nın borsaya girişi, geleneksel halka arz süreçlerinden farklı bir yöntemle yapılacak.
ENPRA hisseleri, sabit fiyatlı bir halka arz yerine denge fiyatı yöntemi ile piyasaya açılacak. Bu yaklaşım, hissenin ilk işlem gününde yatırımcılar için özel fiyat belirleme sürecini beraberinde getiriyor.
ENPARA HALKA ARZ MI OLUYOR?
Enpara Bank tarafından geçtiğimiz günlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayımlanan duyuru şu şekilde:
“QNB Bank A.Ş.'nin ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünmesi sonucunda halka açık hale gelen Enpara Bank AŞ'nin sermayesinin yüzde 3'ünü temsil eden 374.258.700,12 TL nominal değerli paylarının Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde Borsada işlem görebilir nitelikte kayden oluşturulduğu 3 Nisan’da KAP'ta duyurulmuştur.
Enpara Bank payları 7 Nisan 2026 tarihinden itibaren ‘ENPRA’ işlem kodu ve tek fiyat yöntemi ile PÖİP’te işlem görmeye başlayacaktır. İşlem sırasında ilk fiyatın oluştuğu emir toplama aşaması sonrasında belirlenen eşleşme fiyatı baz fiyat olacaktır. Seansın geri kalan bölümünde işlem sırasında söz konusu baz fiyat üzerinden belirlenecek üst ve alt fiyat sınırları geçerli olacaktır. PÖİP'te işlem gören paylar brüt takas uygulamasına tabi olup açığa satışa ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilmezler.”
PÖİP’te ilk fiyat toplama ve belirleme işlemi saat 9:40-9:55 arasında gerçekleştiriliyor. Ardından gün boyunca saat 12:55, 13:55, 17:55 ve 18:05’te olmak üzere 4 kez daha işlem gerçekleştirme imkanı bulunuyor.
PÖİP NEDİR?
PÖİP, yani Piyasa Öncesi İşlem Platformu, yatırımcılara normal borsa seansından farklı kurallarla işlem yapma imkânı sunan bir platformdur. ENPRA hisselerinin işlem göreceği bu platform, bazı özel düzenlemeler içeriyor:
Brüt Takas: Alınan hisseler aynı gün içinde satılamaz.
Kredi Yasağı: Açığa satış ve kredili işlemler yapılamaz.
Emir Sınırı: Maksimum emir değeri 1.000.000 TL ile sınırlıdır.
Tek Fiyat Yöntemi: Sürekli müzayede yerine belirli saatlerde fiyat eşleşmeleri gerçekleşir. Bu kurallar, yatırımcıların işlem güvenliğini artırırken, piyasada fiyat istikrarının korunmasına da katkı sağlıyor.