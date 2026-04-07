Enpara Bank payları 7 Nisan 2026 tarihinden itibaren ‘ENPRA’ işlem kodu ve tek fiyat yöntemi ile PÖİP’te işlem görmeye başlayacaktır. İşlem sırasında ilk fiyatın oluştuğu emir toplama aşaması sonrasında belirlenen eşleşme fiyatı baz fiyat olacaktır. Seansın geri kalan bölümünde işlem sırasında söz konusu baz fiyat üzerinden belirlenecek üst ve alt fiyat sınırları geçerli olacaktır. PÖİP'te işlem gören paylar brüt takas uygulamasına tabi olup açığa satışa ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu edilmezler.”

PÖİP’te ilk fiyat toplama ve belirleme işlemi saat 9:40-9:55 arasında gerçekleştiriliyor. Ardından gün boyunca saat 12:55, 13:55, 17:55 ve 18:05’te olmak üzere 4 kez daha işlem gerçekleştirme imkanı bulunuyor.