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        Haberler Ekonomi Otomobil Enterprise Türkiye'den halka arz adımı - Otomobil Haberleri

        Araç kiralama şirketinden halka arz adımı

        Araç kiralama şirketi Enterprise Türkiye, halka arz için hazırlıklara başladığını bildirdi. Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvurumuzu yaptık ve süreci bekliyoruz. Halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını araç filosunu büyümek için kullanacağız" dedi

        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 25.12.2023 - 08:46 Güncelleme: 25.12.2023 - 08:46
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        Araç kiralama şirketinden halka arz adımı
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        Araç kiralama şirketi Enterprise Rent A Car'ın Türkiye birimi Enterprise Türkiye, halka arz için düğmeye bastı.

        Yapılan açıklamaya göre, şirket, halk arz ile elde edilecek gelirin büyük bölümünü araç filosuna yatırım yapmak için kullanacak.

        Halka arz planının detaylarını paylaşan Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gerekli başvurumuzu yaptık ve süreci bekliyoruz. Sermaye piyasalarını Türkiye ekonomisinin gelişmesi için çok önemli ve faydalı buluyoruz" dedi.

        Tangün, 2024'te halka arz planladıklarını da belirterek, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli kısmının ise araç filosunu büyümek için kullanılacağını vurguladı.

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        CİRONUN YÜZDE 40'I YABANCI MÜŞTERİDEN

        34 ilde 88 ofis ile faaliyet gösterdiklerini de anlatan Tangün, "Ofisler 65 adedi kurumsal, 23 adedi ise bayilik olarak çalışıyor. 2023'ün üçüncü çeyreğinin sonu itibarıyla filomuzda 9 bin 863 adet aracımız bulunuyor. Bu yıl, araç filosunu yüzde 20 büyüttük, ofis sayısını da yüzde 18 artırdık" dedi.

        Araç kiralamanın turizm ile doğrudan ilgili bir sektör olduğunun da altını çizen Tangün, "Türkiye'nin bu yıl 60 milyon turist, 2030'a kadar 100 milyon turist hedefi var. Bunu gerçekleştirecek potansiyeli de var. Biz de bu yılki turizm hareketliliği kapsamında yabancı müşteri sayımızı yüzde 30 kadar artırdık. Bugün itibari ile ciromuzun yüzde 40'ı yurt dışı misafirlerinden geliyor" bilgisini paylaştı.

        Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, 2024'te Enterprise'ın Türkiye'de 10'uncu yılını kutlayacağını da kaydetti.

        Faaliyetlerini Gürbaşlar Grup çatısı altında Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. olarak yürüttüklerinin altını çizen Tangün, "Yes Oto, Enterprise global markasının Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve Irak’taki ana bayisi. Enterprise Rent a Car, National ve Alamo markaları da bizim şemsiyemiz altında. Enterprise, dünya çapında yaklaşık 90 bin çalışan, 9 bin 500 ofis, 2.3 milyon adet araç ve 35 milyar dolar kiralama cirosuyla varlık gösteren bir şirket" dedi.

        Tangün'ün verdiği bilgiye göre, Enterprise Türkiye'nin halka arz başvurusu Yes Oto olarak yapılmış durumda.

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