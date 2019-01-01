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Enver Demirel kimdir? sorusu 31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı kapsamında Etimesgut Belediye Başkan Adaylığı için MHP'den Enver Demirel ismini açıkladı. Peki, Enver Demirel kimdir? İşte, Enver Demirel'in hayatı ve kariyerine dair detaylar haberimizde...
ENVER DEMİREL KİMDİR?
Enver Demirel, 1961 yılında Ankara’da doğdu.
1968 yılından itibaren Etimesgut’ta ikamet etmektedir.
Eğitimini tamamladıktan sonra bir süre Serbest Muhasebecilik yapmış ve özel sektör faaliyetinde bulunmuştur. Siyasi hayatına Milliyetçi Hareket Partisi’nde başlamış, 1995-1999 yılları arasında Etimesgut İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuştur. 18 Nisan 1999 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Etimesgut'un 1. Dönem Belediye Başkanlığı’na seçilmiştir.
5 yıllık görev süresi içerisinde, çeşitli hizmetlere imza atmıştır. 28 Mart 2004 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimi’nde tekrar aday olmuş ve partisini temsil etmiştir. Oylarını artırmasına rağmen, seçilememiştir. Belediye Başkanlığı’ndan ayrıldıktan sonra, 2004 yılından itibaren MHP Genel Merkezi ve Ankara İl Başkanlığı bünyesinde, mahalli idarelerle ilgili çeşitli çalışmalarda bulunmuş, 2006 Temmuz ayında yapılan ilçe kongresinde yeniden ilçe başkanlığı görevini üstlenmiştir.
Enver Demirel, 29 Mart 2009 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Seçimleri’nde, Genel Başkan Sayın Devlet Bahçeli’nin kararı ile belediye başkanlığına üçüncü kez aday olmuş ve 5 yıl önce kaybettiği seçimi yeniden kazanmıştır.
İkinci başkanlık döneminde, çeşitli belediyecilik hizmetlerine imza atmıştır. Bu dönemde hızla büyüyen ve gelişen Etimesgut’un nüfusu 500 bine ulaşmıştır. 30 Mart 2014 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde, belediye başkanlığına 4. kez aday olmuş, üst üste 2. kez seçilerek, 3. hizmet dönemine başlamıştır.
Enver Demirel, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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