        Haberler Spor Futbol Enzo Millot Al-Ahli'ye transfer oldu! Galatasaray ilgileniyordu - Futbol Haberleri

        Enzo Millot Al-Ahli'ye transfer oldu!

        Suudi Arabistan Pro Ligi temsilcisi Al-Ahli, Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart'tan Enzo Millot'u transfer ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 00:13 Güncelleme: 10.08.2025 - 00:13
        G.Saray ilgileniyordu! İşte yeni takımı
        Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ahli, adı Galatasaray ile de anılan Alman ekibi Stuttgart'tan Fransız orta saha oyuncusu Enzo Millot'u transfer ettiğini duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Al Ahli, 2025-26 sezonu öncesinde kadrosunu kaliteli yabancı yeteneklerle güçlendirmeye devam ederken, Stuttgart'tan Fransız milli oyuncu Enzo Millot ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

        23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta 12 gol kaydetti.

