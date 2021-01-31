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HaberlerEnerjiAkaryakıtEPGİS Başkanı Fesih Aktaş: Akaryakıttaki değişiklikleri düzenli olarak paylaşıyoruz"
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EPGİS Başkanı Aktaş: Akaryakıttaki değişiklikleri düzenli olarak paylaşıyoruz

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarında ÖTV karşılanma oranlarına ilişkin açıklamaların "büyük indirim" olarak haberleştirildiğini belirterek, "Bu haberlerle tüketiciler yanıltılmaya çalışılıyor. Pompa fiyatına yansıyacak değişiklikleri vatandaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu

EPGİS Başkanı Fesih Aktaş: Akaryakıttaki değişiklikleri düzenli olarak paylaşıyoruz
AA

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıtta olası indirimlerin fiyatlara yansıması için fiyatlarda önce eşel mobil sistemi ile ÖTV’den karşılanma miktarlarının altına inilmesi gerektiğini belirtti.

EPGİS'in akaryakıt fiyatlarında ÖTV karşılanma oranlarına ilişkin yaptığı açıklamaların "büyük indirim" şeklinde haberleştirildiğini dile getiren Aktaş, "Bu haberlerle tüketiciler yanıltılmaya çalışılıyor. Pompa fiyatına yansıyacak değişiklikleri vatandaşlarımızla düzenli olarak paylaşıyoruz. Devlet, eşel mobil sistemiyle petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişikliklerden kaynaklı pompa satış fiyatı yükselişlerini, ÖTV’nin eş oranda düşürülmesi yoluyla sınırladı. Bu mekanizma ile fiyatlardaki yükseliş, gerçek satış fiyatı içindeki ÖTV miktarından düşülerek pompa satış fiyatı sabit tutuluyor." ifadelerini kullandı.

Aktaş, eşel mobil sisteminin devrede olmadığı dönemlerde düzenli olarak pompa satış fiyatlarındaki değişiklikleri açıkladıklarını anımsatarak, "Fiyatların yükselişe geçip sistem devreye alındığında ise sabit tutulan satış fiyatlarının ÖTV’den karşılanma miktarlarını ve ne kadarlık bir fiyat düşüşü olması durumunda eşel mobil sisteminin devreden çıkarak indirimlerin pompa fiyatlarına yansıyacağını vatandaşlarımıza duyuruyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye’de akaryakıt satış fiyatlarının ilgili düzenleme kurulunca belirlenen formül çerçevesinde kalmak şartıyla uluslararası ürün fiyatlarının ve yurt içinde dolar kurunun değişimlerine paralel olarak rafineriler tarafından belirlenen satış fiyatı ve vergi miktarlarının eklenmesiyle oluştuğunu hatırlatan Aktaş, şunları kaydetti:

"Biz akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren bayilerin sendikalarından biri olarak rafineriler tarafından tebliğ edilen fiyat değişimlerini bayilerimiz ve vatandaşlarımıza duyuruyoruz. Diğer bir deyişle fiyatları biz belirlemiyoruz. Fiyatlarda halen eşel mobil sistemi devrede tutuluyor. Ocak ayı sonu itibarıyla, benzin satışlarında litrede 27 kuruşluk, motorinde 25 kuruşluk, otogazda ise 70 kuruşluk miktar ÖTV'den karşılanıyor. Ürün fiyatlarında indirimler olması durumunda indirim miktarları önce bu verginin yerine konulmasında kullanılacak. Sonrasında şayet indirimlerin devam etmesi durumunda ise söz konusu miktarlarda satış fiyatlarında indirim yaşanacak."

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