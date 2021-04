Epic Games Store'un 20 TL değerindeki Tales of the Neon Sea bir haftalığına platform üzerinden bedava olarak oynanabilecek.

Geçtiğimiz hafta Epic Games Store oyunculara 25 TL değerindeki Creature in The Well adlı yapımı ücretsiz olarak listelemişti. Fantastik bir hikayeye sahip hack and slash temalı oyunu kullanıcılar bu akşam saatlerine kadar bedava indirebiliyordu. Platform kampanya süresi dolan oyunu eski satış fiyatı ile yeniledi ve yerine macera türü Tales of the Neon Sea’yi ekledi.

TALES OF THE NEON SEA KONUSU

Palm Pioneer tarafından geliştirilip 2019 yılında piyasaya sürülen Tales of the Neon Sea, siberpunk bir şehir merkezinde geçen bir bulmaca hikayesine sahip. Neo-noir piksel grafikleri ile hazırlanmış yapım bir robot isyanını çevreleyen gizemli bir cinayet davasını takip ediyor. Oyuncular Dedektif Rex rolü ile sırları aydınlatmaya çalışırken; heyecan dolu atmosfer içerisinde katilin kim olduğunu arıyor.

Epic Games Store oyunu şu cümlelerle tanıtıyor:

“Entrika ve şüphe dolu bir dünyaya hoş geldin. Burada insanlar ve robotlar, artan gerilim ve karşılıklı güvensizlik ile mücadele ediyor. Ve gangster kediler besin zincirinin zirvesine çıkma planları kuruyor.

Epic Games’te ise 20 TL karşılığında oyunculara sunulan Tales of the Neon Sea, 8 Nisan 2021 tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilir. Fakat hatırlatmakta yarar var, oyun şu anda ne yazık ki Türkçe dil desteği barındırmıyor. Sürükleyici anlatımıyla dikkat çeken yapım İngilizce desteğiyle oynanıyor.

TALES OF THE NEON SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Minimum

İşletim Sistemi:

Windows 7

İşlemci:

Intel Core2 Duo E6400 @ 2.13 GHz

Bellek:

8 GB RAM

Depolama:

2 GB kullanılabilir alan

DirectX:

Sürüm 11

Ekran Kartı:

GeForce GT 730 veya Radeon HD 4830