Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Epstein'e benzetilen adam şehri terk etti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Epstein'e benzetilen adam şehri terk etti!

        Kayseri'de, yüz benzerliğiyle, dünyayı sarsan ve büyük tepkiye neden olan Jeffrey Epstein'e benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı baskıdan dolayı şehri terk etti. Ankara'ya giden Özdemir, "Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 06:22 Güncelleme: 11.02.2026 - 06:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Epstein'e benzetilen adam şehri terk etti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kayseri'de dış görünüşü nedeniyle Jeffrey Epstein'e benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı sosyal baskının ardından şehirden ayrıldı.

        KAYSERİ'DEN ANKARA'YA GİTTİ

        Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile son günlerde maruz kaldığı baskılardan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Özdemir, şehri terk edip bir süre dışarıya çıkmayacağını söyledi.

        "BİR HAFTA DIŞARI ÇIKMAYACAĞIM"

        İHA'daki habere göre benzetmelerden dolayı günlük yaşamının olumsuz olduğunu belirten Özdemir, "Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım. Bir an önce Ankara'ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadarda evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Yürüyerek geldiği halı saha önünde yığılan yaralıya, maçtan çıkan doktorlar müdahale etti

        DİYARBAKIR'ın Kayapınar ilçesinde tabancayla 14 el ateş edilen park halinde otomobildeki O.B. (29), ağır yaralandı. Yaklaşık 200 metre yürüyerek geldiği halı sahanın önünde yere yığılan O.B'ye, maçtan çıkan doktorların müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.(DHA) 

        #kayseri
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Beşiktaş - Panionios maçında skandal pankart!
        Müstehcen tuzak!
        Müstehcen tuzak!
        Trump'tan İran açıklaması
        Trump'tan İran açıklaması
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Real Betis'ten Amrabat kararı!
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Ağırlaştırılmış müebbet talebi
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Kuyumcuyu soyup eşekle kaçtı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 21. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Macron: ABD artık şüphe yaratıyor
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        "Beni motive ediyor"
        "Beni motive ediyor"
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        2025'te büyükbaş hayvan sayısı yüzde 4,3 arttı
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan