Epstein skandalında Türkiye detayı! "Çocukları kaçırıp ABD'ye götürüyordu"
ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Şimdilerde davası tekrardan gündem olan skandal hakkında hayrete düşüren bir detay daha ortaya çıktı.
TÜRKİYE'DEN ÇOCUK KAÇIRMIŞ
Amerikan basınının haberlerine göre 900 sayfadan fazla evrak üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde, Epstein’ın çocuk ticareti için Türkiye’yi de kullandığı görüldü.
İstismara uğrayan kız çocuklarının avukatlığını üstlenen Katherine W. Ezell, Jeffrey Epstein’ın özel pilotu, eski Slovakyalı manken Nadya Marçinko’yu çapraz sorguya aldı. 1328 NO'lu dosyanın 407-6, 407-8 ve 407-9 numaralı ek belgelerinde yer alan Nadya Marçinko'nun sorgusunda ortaya bir başka detay daha çıktı. 13 Nisan 2010 tarihli çapraz sorguda Avukat Katherine W. Ezell, Marçinko’ya şu soruları yöneltti ve Jeffrey Epstein’ın Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeden çocuk kaçırdığını belirtti:
“15 yaşındaki Jane Doe #102 kod adlı mağdur için Jeffrey Epstein ve/veya Ghislaine Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar alındığını ve daha sonra Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Avrupa, Karayipler ve Afrika’ya götürüldüğünü biliyor muydunuz? Bu aynı zamanda Jeffrey Epstein’ın Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden (Çekya) ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mıydınız? Jean Luc Brunel, uluslararası çocuk ticaretinde Epstein’ın ortağı mı? Jeffrey Epstein’ın, Jane Doe #102 kod adlı mağduru istismar ettikten sonra, soylulara, siyasetçilere, akademisyenlere, iş insanlarına da pazarladığını biliyor muydunuz?”
Marçinko ise kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermeyi reddetti ve itirazlarını sundu.
Listede yer alan bazı isimler:
Ghislaine Maxwell
Virginia Lee Roberts Giuffre
Kathy Alexander
Miles Alexander
James Michael Austrich
Philip Barden
Cate Blanchett
David Boies
Laura Boothe
Evelyn Boulet
Rebecca Boylan
Joshua Bunner
Naomi Campbell
Carolyn Casey
Paul Cassell
Sharon Churcher
Bill Clinton
David Copperfield
Alexandra Cousteau
Cameron Diaz
Leonardo DiCaprio
Alan Dershowitz
Dr. Mona Devanesan
Bradley Edwards
Amanda Ellison
Cimberly Espinosa
Annie Farmer
Marie Farmer
Alexandra Fekkai
Crystal Figueroa
Anthony Figueroa
Louis Freeh
Eric Gany
Meg Garvin
Sheridan Gibson-Butte
Robert Giuffre
Al Gore
Ross Gow
Fred Graff
Philip Guderyon
Shannon Harrison
Stephen Hawking
Victoria Hazel
Brittany Henderson
Brett Jaffe
Michael Jackson
Carol Roberts Kess
Dr. Karen Kutikoff
Peter Listerman
George Lucas
Tony Lyons
Bob Meister
Jamie A. Melanson
Lynn Miller
Marvin Minsky
David Mullen
Joe Pagano
Mary Paluga
J. Stanley Pottinger
Joseph Recarey
Michael Reiter
Jason Richards
Bill Richardson
Sky Roberts
Scott Rothstein
Forest Sawyer
Doug Schoetlle
Kevin Spacey
Cecilia Stein
Mark Tafoya
Brent Tindall
Kevin Thompson
Donald Trump
Ed Tuttle
Emma Vaghan
Kimberly Vaughan-Edwards
Cresenda Valdes
Anthony Valladares
Maritza Vazquez
Vicky Ward
Jarred Weisfeld
Courtney Wild
Bruce Willis
Daniel Wilson
Prens Andrew
JEFFREY EPSTEIN KİMDİR?
Jeffrey Epstein, Amerikalı bir milyarder iş adamı ve mali suistimal suçlamalarıyla ünlenen bir figürdür. Finansal danışmanlık şirketi olan J. Epstein & Company'nin kurucusuydu ve finans dünyasında önemli bağlantılara sahipti. Epstein, lüks yaşam tarzıyla tanınırken, sosyal çevresinde birçok etkili isimle ilişki içindeydi, bunlar arasında siyasetçiler, ünlüler ve iş dünyasından isimler bulunuyordu. Epstein, 14 yaşındaki bir kıza seks için para ödemekle suçlanmasının ardından ilk olarak 2005 yılında Florida'da tutuklandı. Reşit olmayan onlarca kadın benzer cinsel istismar suçlarını yöneltti ancak savcılar nihayetinde Epstein'in 2008 yılında bir kadının suçlamalarını kabul etti. Epstein 13 ay hapisle cezalandırılmıştı. Epstein, yargılanmayı beklerken hapishanede intihar etti. Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell reşit olmayan kadınları tuzağa düşürmekten yargılandı ve 2021 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kaynak: The Independent