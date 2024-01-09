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        Haberler Dünya Epstein skandalında Türkiye detayı! "Çocukları kaçırıp ABD'ye götürüyordu"

        Epstein skandalında Türkiye detayı! "Çocukları kaçırıp ABD'ye götürüyordu"

        ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 10:43 Güncelleme: 09.01.2024 - 10:43
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        En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu. Şimdilerde davası tekrardan gündem olan skandal hakkında hayrete düşüren bir detay daha ortaya çıktı.

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        TÜRKİYE'DEN ÇOCUK KAÇIRMIŞ

        Amerikan basınının haberlerine göre 900 sayfadan fazla evrak üzerindeki gizlilik kararı kaldırıldı. Gizlilik kararı kaldırılan belgelerden birinde, Epstein’ın çocuk ticareti için Türkiye’yi de kullandığı görüldü.

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        İstismara uğrayan kız çocuklarının avukatlığını üstlenen Katherine W. Ezell, Jeffrey Epstein’ın özel pilotu, eski Slovakyalı manken Nadya Marçinko’yu çapraz sorguya aldı. 1328 NO'lu dosyanın 407-6, 407-8 ve 407-9 numaralı ek belgelerinde yer alan Nadya Marçinko'nun sorgusunda ortaya bir başka detay daha çıktı. 13 Nisan 2010 tarihli çapraz sorguda Avukat Katherine W. Ezell, Marçinko’ya şu soruları yöneltti ve Jeffrey Epstein’ın Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeden çocuk kaçırdığını belirtti:

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        “15 yaşındaki Jane Doe #102 kod adlı mağdur için Jeffrey Epstein ve/veya Ghislaine Maxwell tarafından çeşitli pasaportlar alındığını ve daha sonra Palm Beach, New York, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, St. Louis, Avrupa, Karayipler ve Afrika’ya götürüldüğünü biliyor muydunuz? Bu aynı zamanda Jeffrey Epstein’ın Türkiye’den, Çek Cumhuriyeti’nden (Çekya) ve Asya ülkelerinden çocuk kaçırdığı ve getirdiği anlamına geliyor. Bunun farkında mıydınız? Jean Luc Brunel, uluslararası çocuk ticaretinde Epstein’ın ortağı mı? Jeffrey Epstein’ın, Jane Doe #102 kod adlı mağduru istismar ettikten sonra, soylulara, siyasetçilere, akademisyenlere, iş insanlarına da pazarladığını biliyor muydunuz?”

        Marçinko ise kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermeyi reddetti ve itirazlarını sundu.

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        Listede yer alan bazı isimler:

        Ghislaine Maxwell
        Virginia Lee Roberts Giuffre
        Kathy Alexander
        Miles Alexander
        James Michael Austrich
        Philip Barden
        Cate Blanchett
        David Boies
        Laura Boothe
        Evelyn Boulet
        Rebecca Boylan
        Joshua Bunner
        Naomi Campbell
        Carolyn Casey
        Paul Cassell
        Sharon Churcher
        Bill Clinton
        David Copperfield
        Alexandra Cousteau
        Cameron Diaz
        Leonardo DiCaprio
        Alan Dershowitz
        Dr. Mona Devanesan
        Bradley Edwards
        Amanda Ellison
        Cimberly Espinosa
        Annie Farmer
        Marie Farmer
        Alexandra Fekkai
        Crystal Figueroa
        Anthony Figueroa
        Louis Freeh
        Eric Gany
        Meg Garvin
        Sheridan Gibson-Butte
        Robert Giuffre
        Al Gore
        Ross Gow
        Fred Graff
        Philip Guderyon
        Shannon Harrison
        Stephen Hawking
        Victoria Hazel
        Brittany Henderson
        Brett Jaffe
        Michael Jackson
        Carol Roberts Kess
        Dr. Karen Kutikoff
        Peter Listerman
        George Lucas
        Tony Lyons
        Bob Meister
        Jamie A. Melanson
        Lynn Miller
        Marvin Minsky
        David Mullen
        Joe Pagano
        Mary Paluga
        J. Stanley Pottinger
        Joseph Recarey
        Michael Reiter
        Jason Richards
        Bill Richardson
        Sky Roberts
        Scott Rothstein
        Forest Sawyer
        Doug Schoetlle
        Kevin Spacey
        Cecilia Stein
        Mark Tafoya
        Brent Tindall
        Kevin Thompson
        Donald Trump
        Ed Tuttle
        Emma Vaghan
        Kimberly Vaughan-Edwards
        Cresenda Valdes
        Anthony Valladares
        Maritza Vazquez
        Vicky Ward
        Jarred Weisfeld
        Courtney Wild
        Bruce Willis
        Daniel Wilson
        Prens Andrew

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        JEFFREY EPSTEIN KİMDİR?

        Jeffrey Epstein, Amerikalı bir milyarder iş adamı ve mali suistimal suçlamalarıyla ünlenen bir figürdür. Finansal danışmanlık şirketi olan J. Epstein & Company'nin kurucusuydu ve finans dünyasında önemli bağlantılara sahipti. Epstein, lüks yaşam tarzıyla tanınırken, sosyal çevresinde birçok etkili isimle ilişki içindeydi, bunlar arasında siyasetçiler, ünlüler ve iş dünyasından isimler bulunuyordu. Epstein, 14 yaşındaki bir kıza seks için para ödemekle suçlanmasının ardından ilk olarak 2005 yılında Florida'da tutuklandı. Reşit olmayan onlarca kadın benzer cinsel istismar suçlarını yöneltti ancak savcılar nihayetinde Epstein'in 2008 yılında bir kadının suçlamalarını kabul etti. Epstein 13 ay hapisle cezalandırılmıştı. Epstein, yargılanmayı beklerken hapishanede intihar etti. Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell reşit olmayan kadınları tuzağa düşürmekten yargılandı ve 2021 yılında 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak: The Independent

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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