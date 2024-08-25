'Er Ryan'ı Kurtarmak filmine ilham veren Niland kardeşlerin gerçek hikayesi

Bu iki kardeşin ölümü diğer kardeşinin de kaybolması ancak öldü sanılması kısa sürede her yerde konuşmaya başladı. ABD devleti devreye girdi. Aileye çocuklarından üçünün öldüğünü haber verdi. Dördüncü kardeş Frederick William "Fritz" Niland, diğer kardeşlerinin öldüğünden habersizdi.

Öyle ki annesine bir mektup gönderip savaşta övüneceği çok fazla hikaye yaşadığını söylüyordu: Eve döndüğümde babamın İspanya-Amerika Savaşı hikayeleri arka planda kalacak.