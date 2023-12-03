Eray Şahin'den 'Bir Parça Aşk' Eray Şahin, yeni şarkıcı 'Bir Parça Aşk'ı müzikseverlerle buluşturdu

Eray Şahin, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Barış Durmaz'a ait yeni şarkısı 'Bir Parça Aşk'ı dinleyicileriyle buluşturdu.

Unutulamayan, özlem dolu bir aşk hikâyesinin anlatıldığı şarkının video klibinin yönetmenliğini ise Utku Çılgın üstlendi.

Yurt dışında yaşayan Eray Şahin, "Özlemimi şarkılarla dile getiriyorum, şarkı söylemek hem benim için vazgeçilmez bir duygu hem de uzakta olmanın, özlemin dile getiriş biçimi" dedi.