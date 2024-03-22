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        Haberler Gündem Politika Erbakan: Bize ambargo var, talimat gelmiş

        Erbakan: Bize ambargo var, talimat gelmiş

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlerde oyunu artıracak tek partinin Yeniden Refah olacağını belirterek, "Şimdi bütün gazeteciler, televizyoncular, anketçiler, hatta rakip siyasi partidekiler dahi gece gündüz Anadolu'da, sahada, 'en güçlü rüzgar Yeniden Refah Partisi'nin rüzgarıdır', diyorlar. Ya bizi çıkartamıyorlar. Neden? Çünkü ambargo var, talimat var." diye konuştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:24
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        Erbakan: Bize ambargo var, talimat gelmiş
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        Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl’de partisinin düzenlediği mitinge katıldı.

        Genç Caddesi'nde düzenlenen mitingde il ve ilçe başkanları ile belediye başkan adayları da yer aldı.

        Burada konuşan Erbakan, babası Necmettin Erbakan'ın 1994'te Bingöl'de yaptığı konuşma nedeniyle ceza aldığını hatırlatarak, "Burası imanlı, inançlı insanların diyarı. İman kalesi, milli görüşün kalesi Bingöl’deyiz. 1994’te rahmetli Erbakan Hocamız, tam da bu meydanda meşhur konuşmasını yaptı, bu bölge insanın hakkını savunurken bu konuşma dolasıyla siyasi yasaklı hale geldi, ceza aldı. Allah gani gani rahmet eylesin. Hayatı boyunca mazlumun, ezilenin, hakkı yenenin yanında durdu. Bu bölge insanın derdiyle dertlendi, haklarını savundu, bu bölgenin kalkınması için, doğuda ve güneydoğuda çimento fabrikaları, şeker fabrikaları, azot sanayi tesisleri, deri işleme, et balık kombinaları, süt tesisleri, organize sanayi bölgeleri bütün bunları bu bölgeye kazandırdı. Bugün biz de Erbakan Hocamızla aynı çizgide yürüyen Yeniden Refah Partisi olarak, bu bölge insanını kucaklamaya ve bu bölge insanın derdiyle dertlenerek derdine derman olmaya geliyoruz inşallah" dedi.

        "BİZDEN BAHSETMEKTEN KENDİLERİNİ ALAMIYORLAR

        Seçimlerde oylarını artıracaklarını belirten Erbakan, “Şimdi bütün gazeteciler, televizyoncular, anketçiler, hatta rakip siyasi partidekiler dahi gece gündüz Yeniden Refah’ı konuşuyor. Gece gündüz Anadolu'da, sahada, en güçlü rüzgar Yeniden Refah Partisi'nin rüzgarıdır, diyorlar. Ya bizi çıkartamıyorlar. Neden? Çünkü ambargo var, talimat var. Yeniden Refah Partisi adayları ve genel başkanı televizyonlara çıkamıyor, yasak konulmuş. Gece gündüz Yeniden Refah'tan konuşuyor, Yeniden Refah stratejisinden bahsediyorlar. Yeniden Refah Partisi'nden bir temsilciyi davet edip de ya siz ne diyorsunuz, sizinle ilgili konuşuyoruz, sizin bir sözünüz var mı? Size cevap hakkı doğdu. Sizin adınız geçti. Bunu diyemiyorlar. Bizzat yukarılarda talimat gitmiş gazetelere, televizyonlara bugün Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı ve adaylarının çıkabilmesi mümkün değil. Buradan Bingöl'den bunu ilan ediyorum. Bizden bahsetmekten kendilerini alamıyorlar. Gece gündüz bizden bahsediyorlar ve hepsinin mutabık kaldığı nokta diyorlar ki: Bu seçimlerde oyunu arttıracak tek parti Yeniden Refah Partisi olacaktır” diye konuştu.

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        #Fatih Erbakan
        #Yeniden Refah Partisi
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