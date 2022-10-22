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Haberler Magazin Ercan Saatçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ercan Saatçi evli mi, eşi kim?
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Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Ercan Saatçi olacak! İşte ünlü ismin hayatı ve biyografisi...

Ercan Saatçi, İzel ve Çelik ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oluyor. İşte efsane grubun ismi Ercan Saatçi'nin hayatı hakkında merak edilenler...

Ercan Saatçi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Ercan Saatçi evli mi, eşi kim?
Ercan Saatçi kimdir?
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Ercan Saatçi İzel ve Çelik ile birlikte Şarkılar Bizi Söyler'de Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin konuğu olacak. Ercan Saatçi hakkında merak edilen soruların yanıtlarını haberimizin devamında sizler için derledik.

ERCAN SAATÇİ KİMDİR?

13 Mart 1968'de İstanbul'da doğan Ercan Saatçi, mandolin, akordeon ve keman çalabilmektedir. Haydarpaşa Lisesi'nde okurken, okulun müzik grubunu kurdu ve müzik yarışmalarına katılan ünlü isim, 1988 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda Kontrbas bölümüne girmiştir. TRT Eurovision finallerine kalan Ercan Saatçi, o seneler içerisinde İzel-Çelik-Ercan grubunu kurdu. 1990 yılında ise Grup Vitamin'i kurdu fakat Gökhan Semiz ile anlaşmazlıklar sebebiyle gruptan ayrıldı.

ERCAN SAATÇİ EVLİ Mİ?

Ercan Saatçi 1997 yılında Gülümsün Özkök ile evlenmiş fakat 2009 yılında bu evliliği sonlandırmıştır. Çiftin Zeynep Saatçi ve Sinan Ali Saatçi adında çocuğu vardır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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