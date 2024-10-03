Erciş'te öğretmenevinden öğrencilere yemek

Van'ın Erciş ilçesinde öğretmenevinde özenle yapılan yemekler, 56 okuldaki 9 bin 160 öğrenciye dağıtılıyor.

Sahilkent Mahallesi'ndeki Erciş Deprem Şehitleri Öğretmenevi mutfağında hafta içi her gün öğrenciler için öğle yemeği hazırlanıyor.

Gıda mühendisleri gözetiminde 12 aşçının yaptığı yemekler, servis araçlarıyla ilçedeki 56 okula teslim ediliyor.

Kaymakam Murat Karaloğlu, öğretmenevi mutfağında hazırlanan yemekleri 33 dağıtım personeliyle 9 bin 160 öğrenciye ulaştırdıklarını söyledi.

Bu uygulamadan öğrencilerin memnun olduğunu ifade eden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Milli Eğitim Bakanlığımızın sunduğu hizmetleri en iyi şekilde geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimize ulaştırıyoruz. Gıda mühendislerimizin öncülüğünde yemekler hazırlanıyor. Personelimiz bu hizmetleri en iyi şekilde sunmak için gece gündüz gayret gösteriyor. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Çelebibağı Selvihan Ortaokulu öğrencisi Eylül Gönüldaş ise her gün okula yemek geldiğini belirterek, yetkililere teşekkür etti.