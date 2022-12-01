Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu

Bloomberg HT'nin sevilen programı 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', dün akşam izleyicileriyle buluştu. Programın yeni bölümündeki konuklarından biri de usta oyuncu Erdal Beşikçioğlu oldu. Beşikçioğlu, sanat yolculuğunu, Behzat Ç.'yi ve özel hayatıyla ilgili bilinmeyenlerini anlattı

ABONE OL
  • Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri

    Fatih Altaylı, dün akşamki programında oyuncu Erdal Beşikçioğlu, müzisyen Elif Kaya, bale sanatçısı Büşra Ay ve şef Aylin Yazıcıoğlu'nu ağırladı. Programın ilk bölümünde Erdal Beşikçioğlu, sanat yolculuğunu anlattı.
  • Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri

    "GAZETECİ OLMAK İSTİYORDUM"

    Çocuk yaşlarda gazeteci olmak istediğini söyleyen Erdal Beşikçioğlu, "Üniversiteyi kazanamamıştım. Devlet tiyatrosunda çocuk oyunlarında çalışmaya başladım. Babam ticaret yapmamı istiyordu, çünkü bankacıydı. 'Oğlum kimse sanattan para kazanamıyor' dedi. Ben de 'belki kazanırız baba' diye yanıt verdim. Ardından Hacettepe Üniversitesi'ni kazandım. Liseyi 6 sene de üniversiteyi 4 yılda bitirdim" dedi.
  • Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri

    "ÖLÜMSÜZLÜĞÜ GENÇLERE DOKUNARAK BULUYORUM"

    52 yaşındaki Erdal Beşikçioğlu, Fatih Altaylı'nın "Dizilerden kazandığınız parayı tiyatroya yatırıyorsunuz" sözleri üzerine şunları söyledi: Gençlerden sorumluyum. Bizim zamanımızda çok güzel ağabeylerimiz vardı bize yol gösterirdi. Çağ, öyle bir çağa geldi ki artık herkesin yolu birbirinden ayrı sapkın bir hale dönüştü. İnsanların hepsi kendilerini düşünür oldular, haklılar da böyle bir ortamda da insan kendini düşünebiliyor. Ben de o yüzden tiyatro ile öğrencilere bir parça anımı bırakarak ölümsüzlüğü burada buluyorum. O yüzden tiyatro üzerinde inat ediyorum. Tiyatro benim için televizyondan öndedir" diye konuştu.
  • Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri

    'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununun kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu belirten Erdal Beşikçioğlu, "Oynarken şanslı hissettiğim oyunlardan biri" dedi.
  • Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri

    "SANATTAN PEŞİN ALINAN VERGİ CANIMI SIKIYOR"

    Tatbikat Sahnesi'nin kurucusu olan tiyatrocu, "Bilet fiyatları 3'te 1 oranında azalıyor. Benim en çok canımı sıkan sanattan alınan peşin vergi. Seyirciye endekslisiniz. Böyle olunca da sizin yaratıcı kimyanız tuhaf bir sansür haline geliyor. Biraz daha özgür olduğumuz zaman daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

    Usta oyuncu ayrıca "Kültür ve Turizm Bakanlığı elinden gelen her şeyi yapıyor ama bize verdikleri destek ile bizden istedikleri, oyununuzun fotoğraflarını, afişini, görüntülerini gönderin dedikleri zaman bize verdikleri bütçe bitiyor zaten. Herkesi sevindirmek istiyorlar ama kendi içerisindeki bu yapıyı nasıl düzenliyorlar bilmiyorum ama hiçbir tiyatroya yettiğini düşünmüyorum." şeklinde sözlerini sürdürdü.
  • Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri

    "BEHZAT Ç. SÖYLENMESİ GEREKENLERİ SÖYLEDİ"

    'Behzat Ç.' hakkında da konuşan ünlü oyuncu, "5'nci bölümden sonra halkla arasında inanılmaz bir bağ oldu. O dönemler insanların gördüklerini dile dökemedikleri, tuhaf bir kekemeliğin olduğu bir dönemdi. O durumda söylenmesi gerekenleri net bir şekilde söylediği için sanırım 'Behzat Ç.' bireylerle seyirciyle buluştu" ifadelerini kullandı.
  • Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri

    "SEYİRCİNİN İLGİSİNE SORUMSUZ DAVRANMAMALIYIM DİYE DÜŞÜNDÜM"

    Oyuncu, dijital platforma çekilen Behzat Ç. ile ilgili ise, "Ben yeniden çekmek istemiyordum açıkçası ama bir sanatçı olarak bir taraftan da seyircinin bu kadar ilgisine karşı sorumsuz davranmamalıyım diye düşündüm. 4 bölümü okuyarak kabul etmiştim. Behzat Ç. çok hassas bir metin. Kendimce doğru olmadığına inanmadığım hiçbir şeyi söylemek istemiyorum. Behzat Ç.'de beni doyuran bir senaryosu yoktu ama sorumululuk gereği yapmak zorundaydım. Bu yeni Behzat Ç.'de başka dinamikleri olan bir hikaye oluştu çok daha sevdim açıkçası" dedi.
  • Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri

    "EŞİM İYİ Kİ TİYATROCU"

    1991'de kendisi gibi oyuncu olan Elvin Beşikçioğlu ile evlenen, Derin ve Ömer adında iki çocukları bulunan oyuncu, "Eşinizde tiyatrocu, zor olmuyor mu aynı işi yapmak?" sorusuna şöyle yanıt verdi: İyi ki tiyatrocu. Bir oyuncunun kendi içerisinde girdiği tüm bunalımların farkında ve bunların çıkış yollarını tartışabilecek alt yapıya sahip bir insan. İnsanın arayıp da bulamadığı bir hayat arkadaşı açıkçası. Benim sınıf arkadaşım olmuş, dava arkadaşım olmuş, çocuklarımızın annesi olmuş... Onu görmediğim zaman eksikliğini hissediyorum. Derin, Fransa'da tiyatro okuyor. Onu kulislerde tiyatrolarda büyüttük. Ömer ise 9 yaşında hacker olmak istiyor. (Gülüyor)
  • Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri

    "TÜRKİYE'DE BALE MAALESEF İHMAL EDİLİYOR"

    Bale sanatçısı Büşra Ay, "Bale Türkiye'de maalesef ihmal ediliyor. Çok iyi sanatçılarımız var ama fakat çok tanıtılmadığı için çok bilinmezde kalıyoruz. Her işte olduğu bizimkinde de çok emek var. Türk balesinde sistemsel olarak problemler var. Çalışma şartlarımızı iyileştirmeye çalışıyoruz. AKM açıldı, tekrardan İstanbul Devlet Opera ve Balesi evine dönmüş oldu." dedi.

    Bale macerasını anlatan Ay, "9 yaşında başladım. Babamın işinden dolayı Ankara'ya taşınmıştım. Annem sosyalleşmem için bale eğitimimi almamı istedi. Ankara Devlet Opera ve Balesi'ni kazandım. Bir tutku ve heves geçer diye düşünmüşler ama ben hala devam ediyorum." şeklinde sözlerini sürdürdü.
  • Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri

    "ÇIRAKLIĞA İNANIRIM"

    Şef Aylin Yazıcıoğlu ise mutfak hikayesini şöyle anlattı: Mutfak hayatımda hep vardı. Cambridge Üniversitesi'nde sosyoloji üzerine doktora yaptım ama Paris'te şeflik eğitimi de aldım. Ben çıraklığa inanırım, okulunu okumak çok önemli ama çıraklığını da yapmak lazım. Bu bir heves mi değil mi diye olmayacak yerlerde çalıştım. 36 yaşında başladım bu işe... Bu meslek beni dünyanın her yerine götürdü. Mesleğe girme sebenim Türkiye'ye dönmekti. 'Burada yapılanı Türkiye'de de yaparız' demek istedim.
  • Erdal Beşikçioğlu: Eşim iyi ki tiyatrocu - Magazin haberleri

    "SÜPERMARKETTE KASİYERDİM"

    Müzisyen Elif Kaya ise, "Süpermarkette kasiyerken sonra Popstar müzik yarışmasına katıldım. Seyfi Dursunoğlu, İbrahim Tatlıses, Deniz Seki ve Garo Mafyan vardı jüride. Seyfi ağabey babamı arayarak haber vermişti. Sonrasında orada "Melekler" isimli bir grup oluşturduk. Mustafa Sandal ile bir dönem beraber çalıştık. Ardından da kendi bestelerimi sanatçılarıma verdim." diye konuştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.