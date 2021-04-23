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Erdal Erzincan kimdir? Erdal Erzincan aslen nereli, kaç yaşında? İşte Erdal Erzincan hayatı ve türküleri

Karadeniz müziği denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Volkan Konak, her hafta cuma akşamı ekrana gelen yeni eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ta bu hafta Erdal Erzincan'ı ağırlıyor. Erdal Erzincan, programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Erdal Erzincan kimdir? Erdal Erzincan aslen nereli, kaç yaşında? İşte Erdal Erzincan hayatı ve türküleri

Erdal Erzincan kimdir? Erdal Erzincan aslen nereli, kaç yaşında? İşte Erdal Erzincan hayatı ve türküleri

Ünlü halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan, Volkan Konak'ın eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konuklarından biri oldu. Erdal Erzincan'ın hayatı ve türküleri merak ediliyor. Erdal Erzincan kimdir? Erdal Erzincan aslen nereli, kaç yaşında? İşte Erdal Erzincan hayatı ve türküleri

ERDAL ERZİNCAN KİMDİR?

Erdal Erzincan 1971 tarihinde Erzurum'da dünyaya geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı olan Erdal Erzincan
küçük yaşlardan itibaren yaşadığı bölgenin folklorunu gözlemlemeye başladı ve bağlamayla o yaşlarda tanıştı. 1981 yılında İstanbul'a yerleşti ve 1985 yılında Arif Sağ Müzik Kursu'nda dersler almaya başladı.

1989 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü'ne girdi ve aynı süreçte; Tezenesiz Bağlama Çalma Tekniği (Şelpe) ile ilgili araştırmalar yaptı. Üniversitedeki tezini ise; Parmak Vurma Tekniğinin Bağlamadaki Uygulanışı ve Notasyonu konu başlığıyla sundu.

1994 yılında yayımlanan Töre adlı ilk solo albümünden sonra sırasıyla; Garip, Gurbet Yollarında, Anadolu (Enstrümantal),Al Mendil, Kervan, Giriftar, Girdab-ı Mihnet, Karasu, Döngü, İki Telin İzinden adlı solo albümleri ve bunların yanında Tolga Sağ ve İsmail Özden ile birlikte Türküler Sevdamız; Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik ile birlikte Türküler Sevdamız 2; Tolga Sağ, Yılmaz Çelik ve Muharrem Temiz ile birlikte Türküler Sevdamız 3 adlı albümleri yayımlandı.

1996 yılında Köln'de Cumhurbaşkanı Roman Herzog'un desteğiyle Arif Sağ ve Erol Parlak ile birlikte; Betin Güneş yönetimindeki Köln Filarmoni Orkestrasıyla bir konser verdi. Bu konserin repertuvarı da; "Concerto for Baglama" adı altında albüm olarak piyasaya çıktı. 2000 yılında kendisi gibi sanatçı ve eğitimci olan Mercan Erzincan ile evlendi.

2004 yılının ilk yarısında Viyana'da; Avusturya Cumhurbaşkanı Heinz Fischer'in desteğiyle Wiener Konzerthaus'ta, Russell McGregor yönetimindeki Ambassade Senfoni Orkestrası'yla birlikte bir konser verdi. Bu konserde birçok Anadolu ve klasik batı müziği eserini Ambassade Senfoni Orkestrası'yla birlikte çaldı.

2004 yılı sonbaharında İranlı Kemança sanatçısı Kayhan Kalhor'la birlikte konserler verdi ve The Wind adlı enstrümantal bir albüm hazırladı.

Yirmi yılı aşkın bir süredir, kendi adını taşıyan müzik kursunda bilgi ve birikimlerini öğrencileriyle paylaşmaya devam etmektedir. Öğrencilerinden oluşan 25 kişilik "Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası" ile yurtiçi ve yurtışında çeşitli konserler verdi, 2013 yılında ise Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası adlı bir albüm yayımladı.

2009 yılında Arif Sağ ile birlikte hazırladığı 2 ciltlik "Bağlama Metodu", 2019 yılında ise kendi bestelerinden oluşan "Bağlama İçin Besteler" adlı kitabı yayımlandı.

ERDAL ERZİNCAN EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

Kendisi gibi sanatçı olan Mercan Erzincan ile evli olup bir çocuk babasıdır.

ERDAL ERZİNCAN TÜRKÜLERİ, ALBÜMLERİ

Töre (1994)
Garip (1996)
Türküler Sevdamız (1997) - İsmail Özden ve Tolga Sağ ile birlikte
Concerto For Bağlama (1998) - Enstrümantal - Arif Sağ ve Erol Parlak ile birlikte
Gurbet Yollarında (1999)
Anadolu (2000) - Enstrümantal
Türküler Sevdamız 2 (2001) - Tolga Sağ ve Yılmaz Çelik ile birlikte
Al Mendil (2002)
Türküler Sevdamız 3 (2005) - Tolga Sağ ,Muharrem Temiz ve Yılmaz Çelik ile birlikte
Kervan (2006)
"The Wind" (2006) - Enstrümantal - Kayhan Kalhor ile birlikte
Giriftar (2008) - Enstrümantal
Girdab-ı Mihnet (2011)
Erdal Erzincan Bağlama Orkestrası (2013)
Karasu (2016) - Enstrümantal
Döngü (2018)
Bağlama İçin Besteler (2019)
Beş Bağlama Konserleri (2019)
İki Telin İzinden (2020)

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