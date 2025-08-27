Habertürk
        Erdal Kaya oyunculuğa başladı - Magazin haberleri

        Erdal Kaya oyunculuğa başladı

        Yasemin Kay Allen'in eski aşkı Erdal Kaya, sahneden fotoğraflar paylaşarak oyunculuğa adım attığını duyurdu

        Giriş: 27.08.2025 - 12:24 Güncelleme: 27.08.2025 - 12:24
        Erdal Kaya oyunculuğa başladı
        Ünlü oyuncu Yasemin Kay Allen’in bir dönem birlikte olduğu, 'Amerikalı Aynasız' lakabıyla tanınan eski FBI ajanı Erdal Kaya, oyunculuk yapmaya başladığını duyurdu.

        Erdal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sahneden fotoğraflar yayınlayarak oyunculuğa yönelme sürecini anlattı. Kaya, şu ifadeleri kullandı; "Hayatta ilerlemek için konfor alanlarımızın dışına çıkmak gerek, şüphesiz! Bana gelen bazı proje teklifleri nedeniyle yaklaşık bir yıldır oyunculuk dersleri alıyor ve hiç alışık olmadığım sularda yüzüyorum. İlk defa Atlanta’da seyirci karşısında canlı performans sergiledim. Çok keyifli bir deneyimdi ve oldukça olumlu geri dönüşler aldık."

