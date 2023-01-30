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Haberler Magazin Erdal Murat Aktaş: Yüzündeki doğallık beni ilk anda etkiledi - Magazin haberleri
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Erdal Murat Aktaş: Yüzündeki doğallık beni ilk anda etkiledi

'Her Şeye Rağmen' filminin yönetmeni Erdal Murat Aktaş, projede 'İlhan' karakterine hayat veren Kaan Maximilianus Kaiser ile alakalı konıştu. Aktaş, "6 ay istediğimiz çocuk oyuncuyu bulamadık. Meğerse aradığımız star adayı İstanbul’daymış. Kaan Maximilianus Kaiser, Türk bir anne ve Alman bir babanın çocuğu... Bu sebeple 2 kültürle büyümüş. Yüzünde tam istediğim sadelik ve doğallık beni ilk anda etkiledi" dedi

Erdal Murat Aktaş: Yüzündeki doğallık beni ilk anda etkiledi - Magazin haberleri
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Başrollerini Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in paylaştığı 'Her Şeye Rağmen' filmi Türkiye’de 10 Şubat’ta vizyona girmeye hazırlanıyor.

Heyecan dolu bir başarı hikayesinin anlatıldığı filmde 'İlhan' karakterinin çocukluğunu Kaan Maximilianus Kaiser canlandırıyor. Kaiser, yönetmenin ve kast ekibinin uzun süren araştırmaları sonucunda bulunan bir karakter.

"YÜZÜNDEKİ DOĞALLIK BENİ İLK ANDA ETKİLEDİ"

Filmin yönetmeni Erdal Murat Aktaş, bu süreci şu sözlerle dile getirdi:

Çocuk oyuncuların sahneleri zorluydu ve film geneli için çok önemliydi. Bu yüzden ana karakterin çocukluk halini daha önce hiç film seti görmemiş doğal ama yetenekli bir çocuk oyuncu ile çalışmak istedim. İstanbul’da, Ankara’da, Adana’da denemeler çekildi. Almanya’ya gidildi orada bakıldı ama 6 ay istediğimiz çocuk oyuncuyu bulamadık. Meğerse aradığımız star adayı İstanbul’daymış. Kaan Maximilianus Kaiser, Türk bir anne ve Alman bir babanın çocuğu... Bu sebeple 2 kültürle büyümüş. Yüzünde tam istediğim sadelik ve doğallık beni ilk anda etkiledi.

Filmdeki tüm çocuk oyuncularla hem pedagog hem de çocuk oyuncu koçlarıyla birlikte çalışıldı.

Türkiye, Almanya ve İspanya’da çekilen ve 5,2 milyon euro bütçeye sahip olan ‘Her Şeye Rağmen', "Yara kabuk bağlar, kimlik olur" sloganıyla sinemada izleyici ile buluşacak.

‘Her Şeye Rağmen’de Erkan Petekkaya ve Sinan Akdeniz’in yanı sıra Meral Perin, Rıza Akın, Aslıhan Malbora, Holger Doelman, Nihan Büyükağaç, Robert Maaser, Ekin Mert Daymaz, Barbara Sotelsek, Vivien Lafleur, Serkan Durmuş, Mirza Sakiç, Christoph Jacobi ve Kaan Maximilianus Kaiser rol alıyor. Filmin müziklerinde ünlü müzisyen Fahir Atakoğlu’nun imzası bulunuyor.

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