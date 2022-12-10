'Her Şeye Rağmen'e Dubai'de prömiyer

Dubai galası sonra prömiyere katılan izleyiciler için özel bir söyleşi gerçekleştirildi. Erkan Petekkaya, kendisine yöneltilen bir soru üzerine, "Gerçek hikayeleri çok seviyorum. Böyle karakterleri oynamayı daha çok arzu ediyorum. ‘Her Şeye Rağmen’ senaryo aşamasında beni çok etkilemişti. Film harika oldu. Her izlediğimde yine etkileniyorum" dedi ve Dubai’deki sinema salonuna ile izleyiciye hayran kaldığını ekledi.

Filmin diğer başrol oyuncusu Sinan Akdeniz ise, "Beni bu proje için aradıklarında heyecandan uyuyamamıştım. Hem çekim aşaması hem de galaları beni derin etkiliyor. Bu projede yer aldığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.