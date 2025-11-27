Erdal Özyağcılar, favori erkek oyuncularını sıraladı

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Erdal Özyağcılar geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı’nda tekerlekli sandalyede görüntülenmiş, bacağında bir sorun olup - olmadığını soran muhabirlere sert tepki göstermişti.

Bebek'te görüntülenen 77 yaşındaki usta oyuncu, muhabirlere gülerek; "Gelin gelin bakın, bacağım sağlam" dedi. Havalimanındaki uzun mesafeden dert yanan oyuncu; "Orası çok uzun, insan yoruluyor. Ondan dolayı tekerlekli sandalyeye oturdum Arnavutköy’de görürseniz beni sandalyede, gelin yanıma. 8 kilometre havaalanı, git git bitmiyor. Yine gideceğim, tekerlekli sandalyemi hazırladılar" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy’de yaşadığını söyleyen usta oyuncu, Bebek’in de sık sık uğradığı bir yer olduğunu belirtti: Buralarda arkadaşlarım var, onlarla gelip oturuyorum. Kızım Zeynep de gelir denize girer burada. Ben de girerim.

Dizi ve projeler üzerine konuşurken genç oyunculara da övgüler yağdıran Erdal Özyağcılar, son dönemde en beğendiği erkek oyuncuları sıraladı. Özyağcılar; "Erkek oyunculardan son dönemde oyunculuğu beğendiğim 5 erkek var: İlker Aksum, Bülent Şakrak, Cihat Süvarioğlu, Alper Çankaya, Sercan Badur. Bunlar benim genç listemde ilk 5. Bunların hepsi tiyatro kökenli. Sağlam oyuncular hepsi. Elmas elmas!" ifadelerini kullandı.