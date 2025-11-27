Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Erdal Özyağcılar, favori erkek oyuncularını sıraladı

        Erdal Özyağcılar, favori erkek oyuncularını sıraladı

        Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, son dönemde en beğendiği erkek oyuncuları açıkladı. Özyağcılar, saydığı oyuncularla ilgili; "Bunların hepsi tiyatro kökenli. Sağlam oyuncular hepsi. Elmas elmas!" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2025 - 12:09 Güncelleme: 27.11.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Favori erkek oyuncularını sıraladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Erdal Özyağcılar geçtiğimiz hafta İstanbul Havalimanı’nda tekerlekli sandalyede görüntülenmiş, bacağında bir sorun olup - olmadığını soran muhabirlere sert tepki göstermişti.

        Bebek'te görüntülenen 77 yaşındaki usta oyuncu, muhabirlere gülerek; "Gelin gelin bakın, bacağım sağlam" dedi. Havalimanındaki uzun mesafeden dert yanan oyuncu; "Orası çok uzun, insan yoruluyor. Ondan dolayı tekerlekli sandalyeye oturdum Arnavutköy’de görürseniz beni sandalyede, gelin yanıma. 8 kilometre havaalanı, git git bitmiyor. Yine gideceğim, tekerlekli sandalyemi hazırladılar" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Arnavutköy’de yaşadığını söyleyen usta oyuncu, Bebek’in de sık sık uğradığı bir yer olduğunu belirtti: Buralarda arkadaşlarım var, onlarla gelip oturuyorum. Kızım Zeynep de gelir denize girer burada. Ben de girerim.

        Dizi ve projeler üzerine konuşurken genç oyunculara da övgüler yağdıran Erdal Özyağcılar, son dönemde en beğendiği erkek oyuncuları sıraladı. Özyağcılar; "Erkek oyunculardan son dönemde oyunculuğu beğendiğim 5 erkek var: İlker Aksum, Bülent Şakrak, Cihat Süvarioğlu, Alper Çankaya, Sercan Badur. Bunlar benim genç listemde ilk 5. Bunların hepsi tiyatro kökenli. Sağlam oyuncular hepsi. Elmas elmas!" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Erdal Özyağcılar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Valilik inceleme başlattı! 3 kardeş tavuk yedi Neslinur öldü!
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Doğalgazı iptal ettirince hapse çaptırıldı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Bakan Kurum Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran sayısını açıkladı
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        Özbek'ten Fenerbahçe derbisi ve Ederson sözleri!
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        42 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehri oldu
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        Fenerbahçe ilk 8 aşkına Avrupa arenasında!
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        ABD Afganların göçmenlik işlemleri durdurdu
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Papa XIV. Leo neden İznik'e geliyor?
        Osimhen seferberliği!
        Osimhen seferberliği!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        İsrailli kuzenlerin kan davası! Tam 22 mermi!
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Siber saldırılara önlem alınamıyor
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Hong Kong'da yangın faciası!
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        Devrilen otomobil sürücü ve hamile eşini hayattan kopardı
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        'Aşk tuzağı' ile fahiş hesap! Son kadeh operasyonu!
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        "Dönebilirsiniz" mesajı verdi
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Evin önünde pusu kurdu, karısını katletti!
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Edebiyat ve sanat dünyasına damga vuran aşk hikayeleri
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Neden yemek yeme videoları bu kadar izleniyor?
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi
        Yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi