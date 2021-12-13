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Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar nereli, yaşı kaç?

Televizyon ekranlarının fenomen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'ye konuk olan Erdal Özyağcılar araştırılıyor. Elveda Rumeli, Yabancı Damat gibi dizilerle popüler olan Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar nereli, yaşı kaç?

Erdal Özyağcılar kimdir? Erdal Özyağcılar nereli, yaşı kaç?
Erdal Özyağcılar kimdir?
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Ünlü dizi, film ve tiyatro oyuncusu Erdal Özyağcılar'a dair her şey merak ediliyor. Seslendirme sanatçısı olarak da bilinen Erdal Özyağcılar hakkında merak edilenleri derledik...

ERDAL ÖZYAĞCILAR KİMDİR?

Türk tiyatro, sinema, dizi film oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Erdal Özyağcılar, 4 Ağustos 1948 tarihinde İznik'te dünyaya geldi.

Liseyi Bursa Erkek Lisesinde tamamlayan Erdal Özyağcılar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyken ikinci sınıfta fakülteyi bırakıp İstanbul Belediye Konservatuarına girdi.

Kariyerinin ilk yıllarında Kenter Tiyatrosu ve Dormen Tiyatrosu'nun kadrolarında yer alan Eral Özyağcılar, Güzin Özyağcılar, Haşmet Zeybek, Ertuğ Koruyan ile birlikte Gazete Tiyatrosu'nu kurdu.

Sinema kariyerine 1966 yılında Atıf Yılmaz'ın Ölüm Tarlası adlı filmiyle başlayan Özyağcılar'ın sinema yolculuğu Kibar Feyzo (1978), Çöpçüler Kralı (1977), Yılanların Öcü (1985) gibi filmlerle devam etti. Bizimkiler (1989), Yabancı Damat (2004), Elveda Rumeli (2007) gibi TV dizilerinde ve çeşitli tiyatro oyunlarında rol aldı. 1986 yılında 23. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. 1975'te girdiği İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu.

ERDAL ÖZYAĞCILAR'IN EŞİ KİM?

1972'de evlendiği Güzin Özyağcılar ve kızı Zeynep Özyağcılar ile 2010 yılında “Karadağlar” dizisinde yer aldı. Tiyatronun yanı sıra 50'nin üzerinde sinema ve televizyon dizisinde rol aldı ve 60'ın üzerinde filmde seslendirme yaptı. Hâlen oyunculuğa devam etmektedir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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