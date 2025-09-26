Erdek nerede? Erdek hangi şehirde, ilde, bölgede?

Osmanlı döneminde zeytincilik ve balıkçılık gelişmiş, bölge halkının temel geçim kaynakları haline gelmiştir. Cumhuriyet’in ilanından sonra da turizm açısından değer kazanan Erdek, Türkiye’nin en eski sayfiye merkezlerinden biri olarak tanınmıştır. Bugün hâlâ antik yerleşim kalıntıları, eski kiliseler ve tarihi yapılar ilçenin geçmişine ışık tutmaktadır. Zengin tarihi dokusu, doğal güzellikleriyle birleştiğinde Erdek’i hem kültürel hem turistik açıdan özel bir konuma taşımaktadır. Erdek hangi ilde sorusunu sizin için cevapladık.

ERDEK NEREDE?

Erdek, Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde bir ilçedir. Kapıdağ Yarımadası’nın güney kıyısında yer alan Erdek, Marmara Denizi’ne açılan konumuyla dikkat çeker. Balıkesir şehir merkezine yaklaşık yüz on kilometre uzaklıktadır ve Bandırma ilçesine yakınlığı sayesinde ulaşım açısından oldukça elverişlidir. Türkiye’nin turizm açısından en eski yerleşimlerinden biri olan Erdek, uzun sahil şeridi, temiz plajları ve doğal güzellikleriyle bilinir.

Aynı zamanda verimli toprakları sayesinde zeytincilik, bağcılık ve tarım da ilçede bir geçim kaynağıdır. Tarihi çok eskilere uzanan Erdek, antik dönemde "Artake" adıyla anılmış ve Roma, Bizans ile Osmanlı dönemlerinde yerleşim merkezi olarak önemini korumuştur. Bugün hem tatil beldesi kimliği hem tarımsal faaliyetleri hem de kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Erdek, Marmara Denizi'nin en bilinen sahil ilçelerinden biridir.

ERDEK HANGİ ŞEHİRDE?

Erdek, Türkiye'nin Balıkesir iline bağlı bir sahil ilçesidir.

ERDEK HANGİ BÖLGEDE?

Erdek, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan bir ilçedir.

ERDEK KONUMU NEDİR?

Erdek, Balıkesir iline bağlı bir sahil ilçesi olup Marmara Bölgesi'nin en meşhur turizm merkezlerinden biridir. İlçenin en bilinen özelliği, Türkiye'nin en eski tatil beldelerinden biri olmasıdır. 1950'li yıllardan itibaren gelişen turizm faaliyetleriyle Erdek, uzun sahil şeridi, doğal koyları ve berrak denizi sayesinde yaz aylarında binlerce tatilciyi ağırlamaya başlamıştır.

Zeytin ağaçlarıyla kaplı geniş araziler, ilçeyi zeytin ve zeytinyağı üretiminde öne çıkarır. Erdek zeytini ve ondan elde edilen zeytinyağı, kalitesiyle ülke genelinde tanınır. Bunun yanında bağcılık da yörede öne çıkar; üzümleri ve onlardan elde edilen şaraplar ilçenin kültürel ve ekonomik hayatında yer bulur.

Balıkçılık ise Erdek'in başka bir meşhur yönüdür. Marmara Denizi'nin sunduğu çeşitlilik sayesinde bölge halkı taze balıklarla zengin bir mutfak kültürü oluşturmuştur. Erdek mutfağında balık yemekleri, zeytinyağlılar ve yöresel lezzetler öne çıkar.

İlçenin tarihi de şöhretini pekiştiren bir unsurdur. Antik çağda Artake adıyla bilinen yerleşim, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli bir liman kenti olmuştur. Bu geçmişten kalan kalıntılar, ilçeye kültürel bir değer kazandırır.