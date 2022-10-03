Erden Timur'dan Icardi açıklaması!

Beyaz TV'ye konuşan Timur, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ne diyeyim gülüyorum, başka diyecek bir şey yok. Okan Hoca söyledi. Çarşamba günü herhalde adelede vardı bir şey, sonra da son antrenmanda benzer bir şey oldu. Okan Hoca da söyledi son dönemde yaşadığı bir şey oldu için zaten mental olarak da bir şey yok."