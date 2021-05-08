Erdinç Gülener: Tam üç yıl geçmiş üstünden...

"Tam üç yıl geçmiş üstünden..." 0:00 / 0:00

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"Kurtlar Vadisi Pusu", "Kertenkele" ve "Çukur" gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Erdinç Gülener, kızı Ada'nın doğum gününü Instagram hesabından yayınladığı gönderi ile kutladı.

Geçtiğimiz haftalarda adı İclal Aydın ile aşk dedikodularına karışan Gülener, Ada'nın doğduğu gün hastane odasına çekilen fotoğrafı paylaştı.

Duygusal bir yazı kaleme alan oyuncu, gönderisine, "Hemşire seni temizleyip, ilk giysilerini giydirirken nasıl ama nasıl ağlıyordun... İçim titremiş, gözlerim dolmuştu. Sonra seni kucağıma verdi ve birden ağlaman kesildi. Sustun... Derin derin gözlerime baktın... 'Hoş geldin Ada, hoş geldin kızım' demiştim... Sesimi tanımış olacaksın ki huzur doldu yüzüne... Tam üç yıl geçmiş üstünden, daha dün gibi geliyor. Mis gibi kokunu çekmiştim içime... Doğum günün kutlu olsun küçük meleğim, canım kızım, iyi kim... Seni çok seviyorum bir tanem..." notunu düştü. 50 yaşındaki Erdinç Gülener'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Erdinç Gülener, geçtiğimiz sene ise kızının yeni yaşını şu sözlerle kutlamıştı:

Tam iki yıl oldu parmağımı böyle sımsıkı tuttun... Seni kucağıma aldığımda zaman durdu, dünya durdu, nefesim durdu... Seni verdiği için Allah'a şükürler olsun... Canım canın, nefesim nefesin olsun. Doğum günün kutlu olsun... Seni çok seviyorum canımdan can kızım... Ömrün güzel olsun...