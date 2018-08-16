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Erdoğan'a tılsımlı gömlek tablosu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a geçen hafta gerçekleştirdiği Gümüşhane ziyaretinde Osmanlı padişahlarının savaşa giderken giydiği tılsımlı gömlek tablosunun hediye edildiği ortaya çıktı

16.08.2018 - 18:01 | Güncelleme:

Enis Yıldırım'ın haberine göre Erdoğan miting öncesinde Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen'i ziyaret etti. Belediye Başkanı Çimen tarafından hazırlatılan tılsımlı gömlek tablo Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edildi.

Vali Okay Memiş ve Başkan Çimen tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediyenin takdim edildiği sırada çekilen fotoğraf Başkan Çimen tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Osmanlı padişahlarının savaşlara katılmadan önce giydikleri üzerinde ayetler yazılı tılsımlı gömleğin Topkapı Sarayı'ndaki aslının birebir kopyasının tablosu olduğu öğrenildi.

8 BİN İLMEKLE DOKUNUYOR

Osmanlı sultanlarının savaşta galip gelmek, nazardan korunmak ve şifa bulmak için giydiği gömleklerin üzerindeki harf ve rakamlar Kur'an'daki ayetleri temsil eder. Bu gömleklerin sırrı ise sadece gömleği dokuyan kişi tarafından bilinmektedir. Bunların ne manaya geldiğinin herkes tarafından bilinmemesi, gömleğin sahibinden kaynaklanıyor. Yani tılsımlı gömlek kişiye özel çalışma olduğu için o kişi hakkındaki özel bilgiler de bu şekilde saklanıyor. Bir gömlek 8 bin ilmekle dokunuyor.

87 GÖMLEK 7/24 KORUNUYOR

Topkapı Sarayı'nda padişahlara ait 87 adet gömlek bulunduğu biliniyor. Sarayda 24 saat gözetim altında tutulan bu gömlekleri padişah ve vezirlerin savaşa ve sefere giderken buradan alarak üzerlerine giydikleri belirtiliyor.

HANGİ GÖMLEK NE İÇİN ŞİFA?

Hastalıklara karşı, özellikle felç için (Kaside-i Bürde), ruhsal sıkıntılar için (Felâk ve Nas) sûrelerinin gömlekler üzerine yazıldığını belirten Evliya Çelebi, bu gömleklerin ayrıca şahsa özel olduğunu, başkası giyse bile bir faydasının olmayacağını belirtiyor.

Tılsımlı gömleklerin nasıl hazırlandığına ilişkin şu bilgileri bulunuyor: "Gömlek hazırlanmadan önce sarayın müneccimbaşı gömleğin hazırlanma amacına uygun bir zaman belirler. Bu uygun saat halk arasında bilinen adıyla eşref saatidir. Daha sonra devrin ünlü hocaları, istenen amaca uygun ayet ve duaları seçerler. Seçilen ayetler ve diğer yazılar devrin ünlü hattatları tarafından gömlek üzerine yazılır.

Daha sonra da terziler önceden kesilmiş parçaları bir araya getirip dikerler. Böylece bir tılsımlı gömlek, müneccim, din adamı, hattat ve terzinin iş birliği ile ortaya çıkar."

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