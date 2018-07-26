Erdoğan'dan Güney Afrika'da FETÖ mesajları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesi için gittiği Güney Afrika'nın Proterya kentinde elçilik hizmet binasının açılışında bir konuşma yaptı.

FETÖ'nün yurtdışında en faal olduğu ülkelerden birinin Güney Afrika olduğunu söyleyen Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde konuyu gündeme getireceğini söyledi.

Erdoğan'ın sözlerinden satır başları:

"Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği olarak faaliyet gösterecek yeni binamızın hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin bu gurur gününe iştirak eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu bina aynı zamanda ülkemizin Güney Afrika ile ilişkilerine verdiği kıymetin bir nişanesidir.

Kıtada göreve geldiğimizde büyükelçilik sayımız 12'ydi. Şimdi ise büyükelçilik sayımız 41 oldu. Dünyadaki en büyük temsilciliğimiz yine bir Afrika ülkesi olan Somali'de inşa edildi. Oranın açılışını da yapmak bizlere nasip oldu. Somali'de şu anda dünyanın en büyükleri olarak görünenlerin bile orada binaları olmadığını söylersem ne demek istediğimi anlarsınız.

10-15 yıl önce sadece belli bölge ve alanlarda görünür olan Türkiye, bugün dünyada en yaygın 6. diplomatik ağına sahip ülke. Vatandaşlarımızın menfaatlerini savunduğumuz kadar, Afrikalı ve Asyalı dostlarımızın da haklarını savunduk. Herkesin vicdanının sesi olduk. Bugün küresel meselelerde sözü, tavrı, duruşu merak edilen bir Türkiye varsa bu verilen çok yönlü gayretlerin eseridir.

Bundan sonraki dönemde bizler gayretlerimizi arttırarak devam ettireceğiz. Diplomaside dünyada 5. sırada olmak bizim için yeterli değil. Bunu sözden uygulamaya geçirmemiz gerekiyor. Biz siyasetçi olarak önde olacağız ama tüm diplomat ve işadamlarımız dayanışma içerisinde her türlü ihaleye çekinmeden girmeleri lazım. Diyecekler ki benim cumhurbaşkanım ve bakanlarım arkamdadır. Bu şekilde biz yolculuğumuza devam edeceğiz. İnsani yardımdan enerjiye kadar ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz.

Hep veren el olduk, alan el değil. Veren el olmaya da devam edeceğiz. Biz dünyadaki gariplerin yanında oldukça, nerde felaket varsa oraya elimizi uzattıkça biliniz ki daha güçlü olacağız. Bu benim Güney Afrika'ya üçüncü ziyaretim. İkili ilişkilerimizi çok daha fazla geliştirmek istiyoruz. İnşallah BRICS zirvesinin ve buradaki temaslarımızın ülkemizin geleceği için önemli olacağını düşünüyorum. BRICS beşlisi ve buraya katılan liderlerle temaslarımız olacak.

Bugün ve yarın gerçekleştireceğimiz görüşmelerde ekonomi başta olmak üzere birçok konuyu ele alacağız. Elbette tüm dünyayı tehdit eden terör konusuna da değineceğiz. Terör inanıyorum ki, Güney Afrika'nın en önemli sorunlarından biridir. Adı, söylemi, imajı ne olursa olsun terör örgütlerinin tamamı insanlığın düşmanıdır. Güney Afrika Cumhurbaşkanı ile yapacağımız görüşmede bu konuları ayrıntılarına varana kadar ele alacağız. Özellikle 15 Temmuz'da 251 vatandaşımızın katili olan FETÖ ile ilgili düşüncelerimizi dile getireceği. FETÖ'nün dünyada en çok faal olduğu ülkelerden biri ne yazık ki Güney Afrika. 15 Temmuz'da başımıza bela olan bu terör örgütü, yarın Güney Afrika'nın başına da bela olabilir bunu anlatacağım. FETÖ'nün burayı bir üs haline getirmesine izin vermeyeceğiz. Bu alçak örgütün 17-25 Aralık'ta olduğu gibi, bazı kripto unsurlar üzerinden Güney Afrika hukuk sistemini istismar etmesine müsade etmeyiz. Bu örgüt bulunduğu her yerde zehrini sisteme zerk eden zehirli bir yapıdır.

Ülkemizin kıtaya ve Güney Afrika'ya bakışı eskiden beri Kazan-Kazan anlayışına dayanmaktadır. Buradan her bir kardeşimize Türkiye'nin doğru tanıtımı noktasında görevler düşünüyor. Ülkemizin temsili, ilişkilerin gelişmesi için başta Dışişleri Bakanım olmak üzere, büyükelçilerimize de başarılar diliyorum. En ufak bir rehavete kapılmadan 7/24 çalışmalarımızı devam ettirmemiz lazım."

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