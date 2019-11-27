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Erdoğan: Firmalardan fiber hat yatırımlarını hızlandırmalarını istiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan MÜSİAD Vizyoner’19 toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan firmalardan fiber hat yatırımlarını hızlandırmalarını istediklerini kaydetti. Erdoğan, zırh olarak kullanılabilecek bor karbürünün üretimine başladıklarını söyledi

son dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD tarafından iki yılda bir düzenlenen ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

Ülkemiz için çalışan yatırım yapan, üreten, ihraç eden herkesin başımız üzerinde yeri var.

MÜSİAD bu önemli gücünü ülkemiz ekonomisinin emrine vererek çok önemli bir misyonu yerine getiriyor.

MÜSİAD Global ve MÜSİAD Yerel çatısı altında hayata geçirilen projeler ekonomimize değer katıyor. Bugün MÜSİAD bir sermaye üssü ve veri merkezi haline dönüşmüştür.

Nitelikli insan ihtiyacı her alanda olduğu gibi iş dünyasında da öne çıkıyor. Özellikle gençlerimizi hayata hazırlama bakımından çok önemli. MÜSİAD bu alanda başlı başına bir marka haline gelmiştir.

Türkiye geçmişte dünyadaki yeni yönelimlerin pek çoğunu maalesef kaçırmıştır.

Dünya sanayileşme sürecindeyken biz vatanımızı ve varlığımızı koruma mücadelesi içindeydik.

Teknoloji gelişmesiyle biz yeni devletimizi ayakta tutma derdindeydik.

Menderes ve Özal zamanında yapılan kıpırdamalar kayıplarımızı telafi etmeye yetmedi.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve ekonomi hamlesini başlattık.

Türkiye'ye kelimenin tam anlamıyla çağ atlattık.

Milli iradenin üstünlüğünü tahkim ederek demokrasimiz güçlendirdik.

Devlet millet arasında geçmişte hiç olmadığı kadar yakın ve güçlü bir bütünleşme sağladık. Bu mücadelede attığımız her adımda önümüze engeller çıkarıldı.

Başlattığımız her reform engellenmeye çalışıldı. Ülkemizin önünde yepyeni ufuklar açtık. Yaklaşık 8 yıl önce 2023 hedeflerini açıklarken pek çokları dudak bükmüştü.

Ne yaptılarsa Türkiye'yi hedeflerinden koparmayı başaramadılar.

Geleceğimize güvenle bakıyoruz, umutlarımızı tazeliyoruz. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşacak çocuklarımıza 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilmeleri için güvenli ve müreffeh bir ülke mirası bırakacağız.

Milletimizin moralini bozmak isteyenlerin hevesini her alandaki başarılarımızla kıracağız. Ülke olarak dünyada ve bölgemizde süren tarihi bir yeniden yapılanma merkezinin tam merkezinde yer alıyoruz

Türkiye'nin içinde olmadığı, rıza göstermediği, katkı vermediği hiçbir projenin bu bölgede hayata geçirilmesi mümkün değildir.

İnancımıza, ahlakımıza vicdanımıza uymayan vicdanımız ve kültürümüzle çelişen hiçbir projenin içinde yer alamadık almayız.

Bizi bu zorlu süreçte düşmanlarımızın attığı taştan ziyade içten atılan güller yaralamıştır.

Herkesin milletimize yar olmasını beklerdik. Maalesef bu konuda sürekli hayal kırıklığına uğruyoruz. Birileri terörist sevicilik yapıyor. Türkiye FETÖ gibi eşine benzerine az rastlanır bir ihanet çetesine karşı mücadele ediyor birileri bunların değirmenine su taşıyor.

Türkiye ekonomisine yönelik saldırıları bertaraf ederken, birileri moral bozmanın peşinde koşuyor.

Kendi ülkelerine gül değil taş atanların yaptıkların işin adı siyaset değil fırsatçılık kör düşmanlıktır.

Dün birisi çıkmış güya Türk tarımının nasıl bittiğini, mahvolduğunu anlatıyor. Tarımdan da ilgisinin alakasının hiç mi ilgisinin olduğunu bilmiyorum. Şereflikoçhisar'daydım, yeri geldiğinde traktöre biniyor çiftçi kardeşlerim nasıl binilir nasıl kullanılır öğrettiler bunu da yapıyoruz.

Söylediği her şey yanlış, kullandığı her rakam yanlış. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçemizin yarısından fazlasını destekleme ödemelerine ayırdığımız halde tam tersini iddia ediyor.

Zırh olarak kullanılabilecek bor karbürünün üretimine başlıyoruz.

Küçükbaş hayvan sayısını 32 milyondan 50 milyona çıkardık. Önümüzdeki yıl 56 milyona 2023'te 100 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.

Rakamları katıp karıştırıp kendince milletin kafasını bulandırmaya çalışıyor.

Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden, ileriye gitmesinden rahatsız oluyorlar. Bizi başarısız göstererek öne çıkmanın hesabı içindeler.

Biz 22 milyar destekleme demişiz yapın hesabını kitabını siz daha fazlasını ortaya koyun. Biz küçükbaş hayvan sayısını 50'den 100 milyona çıkaracağız demişiz siz bulun formülünü daha fazlasını taahhüt edin.

Firmalardan fiber hat yatırımlarını hızlandırmalarını istiyoruz.

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