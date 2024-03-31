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        Haberler Dünya ERDOĞAN-REİSİ GÖRÜŞMESİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile de telefonda görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 20:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 21:23
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ve Hollanda ikili ilişkileri ile NATO’nun yeni genel sekreterini belirlemesine ilişkin süreç ele alındı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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        "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, NATO Genel Sekreteri adayı olan Rutte’ye, Türkiye’nin yeni Genel Sekreter’den beklentilerini de ifade etti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, yeni Genel Sekreterin terörle mücadele ve diğer meydan okumalarda üyelerin güvenlik ve çıkarlarına en iyi şekilde hizmet etmesi, İttifak’ın birliğini güçlendirmesi ve NATO’nun asli rolüne öncelik vermesi, İttifak’ın temel değerleri ve yerleşik uygulamalarına bağlılık konusunda ikna edici taahhütler ortaya koyması, Avrupa Birliği üyesi olmayan müttefiklerin hassasiyetlerini dikkate alması gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, bu ilkeler ışığında Türkiye’nin bu konudaki kararını stratejik akıl ve hakkaniyet çerçevesinde vereceğini söyledi."

        ERDOĞAN-CAPAROV GÖRÜŞMESİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede Türkiye ile Kırgızistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’de gerçekleşen yerel seçimler nedeniyle tebriklerini ileten Caparov’a teşekkürlerini sundu.

        ERDOĞAN-MİRZİYOYEV GÖRÜŞMESİ

        Cumhurbaşkan Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Türkiye’nin demokratik olgunlukla gerçekleştirdiği yerel seçim nedeniyle tebriklerini ileten Mirziyoyev’e teşekkür etti.

        ERDOĞAN-REİSİ GÖRÜŞMESİ

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi telefonda görüştü.

        İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Görüşmede, Türkiye ve İran ikili ilişkileri ile İsrail’in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki insani durum ele alındı."

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