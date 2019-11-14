Dünyanın önde gelen basın yayın kuruluşları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmeyi manşetlerine taşıdı.

Görüşmeyi son dakika olarak duyuran gazeteler, buluşmanın Türkiye’nin lehine sonuçlandığı yorumunu yaptı:

THE INDEPENDENT: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yolladığı mektubu Trump’a geri verdiğini kaydeden gazete Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ABD’nin desteklediği PKK/PYD-YPG’nin terörist örgüt olduğuna ilişkin çıkışına yer verdi. Haberde, “İşler Erdoğan’ın lehine gözüküyor. Trump döneminde Beyaz Saray’ı iki kez ziyaret eden lider sayısı çok az. Hele bir Türk liderin ABD Başkanı ile bu derece sık görüşebilmesi oldukça nadir” yorumuna yer verildi.

FINANCIAL TIMES: Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Temsilciler Meclisi'nde 29 Ekim'de alınan 'soykırım' kararını eleştirdiğini, Trump’ın ise Erdoğan’ın “büyük hayranı” olduğunu söyleyerek Ankara’nın askeri gücünden övgüyle bahsettiğini ve Bağdadi’nin operasyonu sırasındaki yardımlarından dolayı Erdoğan’a teşekkür ettiğini belirtildi.

RIA NOVOSTI: Rus haber ajansı Ria Novosti haberinde, “Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Donald Trump’a saygısız mektubunu geri verdi. Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kürtlerle iyi ilişkilere sahip olduğunu belirtti” ifadelerine yer verdi.

DIE WELT: Alman Die Welt, görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “PKK/PYD-YPG’nin terör örgütüdür” sözleriyle duyurdu. Erdoğan’ın Trump’a skandal mektubunu iade ettiğine de yer verilen haberde, “Erdoğan mektubu iade etti, Trump ise bu konuda dün kendisinin hiç de alışık olmadığı bir şeyi yaptı: Sustu” denildi.

Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı överek, “Gerçekten Cumhurbaşkanı’nın büyük bir hayranıyım. Cumhurbaşkanı ile çok iyi dostuz. Uzun zamandır dostuz. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Nereden geldiğimizi çok iyi anlıyoruz ve sorunlarımızı çok iyi anlıyoruz” sözlerine yer ayırdı.

HANDELSBLATT: Alman Handelsblatt Gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, terör elebaşısı Gülen’in iadesini istediğini yazdı. Haberde, “Erdoğan, Gülen’in Amerika’da yaşıyor olmasının kabul edilir olmadığını ifade ederek, ABD’nin, tıpkı Türkiye’nin de teröristleri başka ülkelere iade ettiği gibi, “bu teröristi” iade etmesini umduğunu belirtti” ifadelerine yer verdi.

SPIEGEL: Haberde, “ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile yaşanan ihtilafın tam ortasında mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile olan ilişkisini net bir şekilde övdü. Hatta Beyaz Saray’da yapılan basın toplantısında Trump konuğuna övgüler yağdırdı: “Cumhurbaşkanı’nın büyük bir hayranıyım. Mükemmel ilişkilerimiz var.” Trump ayrıca Türkiye’nin ABD’nin çok önemli stratejik bir ortağı olduğunu ve iki ülkenin ticaret ilişkisinin de büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi” ifadelerine yer verdi.

BILD: Alman Bild Gazetesi, görüşmeyi, “Trump Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan’ı Beyaz Saray’da ağırladı. Trump ve Erdoğan ilk önce eşleriyle ardından da ikili olarak Oval Ofis'te bir araya geldi. Görüşmeler sonrasında ise uzlaşma içerisinde olduklarını sergilediler. Ortak düşmanları ise AB!” şeklinde yorumladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump’ın AB ve NATO hakkındaki açıklamalarına yer veren gazete görüşmeyi hedef aldı.

DPA: Alman haber ajansı DPA, Başkan Trump’ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı oldukça sıcak karşıladığını, görüşmenin iyi geçtiğini servis etti.

AFP: Fransız haber ajansı AFP son dakika haberinde, “Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'ı çarşamba günü Beyaz Saray'da kabul eden Amerikan Başkanı Donald Trump, Erdoğan ile "dostluğunun" eskiliğinin altını çizdi. Görüşme, haftalardır devam eden ihtilaflara rağmen gerçekleşti. Oval Ofis'te Erdoğan'ın yanında Trump, "Uzun zamandır dostuz" dedi” İfadelerini kullandı.

KURIER: Avusturya yayın organı Kurier, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump görüşmesini, “İnanılmaz” şeklinde servis etti. Haberde Kurier, “ABD Başkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı’na sırnaşık bir şekilde yağ çekti ancak Erdoğan bundan pek etkilenmedi” ifadelerine yer verildi.