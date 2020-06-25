Eren Bülbül kimdir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Eren Bülbül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Eren Bülbül hakkında

Eren Bülbül kimdir? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 3 yıl önce bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. İşte, Eren Bülbül hakkında detaylar...

Eren Bülbül kimdir

Eren Bülbül kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 11 Ağustos 2017 yılında şehit olan Eren Bülbül 24 Haziran'da yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Bülbül twitter hesabından, "Biri de çıkıp demiyor ki: Eren iyi ki varsın" paylaşımında bulunmuştu.


EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül (1 Ocak 2002; Maçka, Trabzon - 11 Ağustos 2017; Maçka, Trabzon),11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada hayatını kaybeden Türk çocuk.

EREN BÜLBÜL'ÜN ŞEHİT EDİLMESİ

Maçka'nın Köprüyanı Mahallesi'ndeki Vazelon Manastırı yakınlarında polis ekipleri ile PKK arasında çıkan çatışmanın ardından, PKK'ya bağlı grup erzak almak amacıyla bölgedeki bir eve girdi. Grubu, girdikleri evden erzak çalarken gören Eren Bülbül durumu jandarma ve polislerden oluşan ekibe haber verdi. Bülbül daha sonra PKK'lıların girdiği evi göstermek için güvenlik güçleriyle birlikte giderken, Jandarma Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte PKK'lıların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Türk Hava Yolları 25 Haziran 2019'da Boeing 787 model yeni yolcu uçağına isim verilmesi için Twitter'dan bir anket başlattı. Ankette önerilen şıklar arasında Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma gibi antik kent isimleri bulunuyordu ancak Eren Bülbül'ün ismi yer almıyordu. Pek çok Twitter kullanıcısı uçağa Eren Bülbül ismi verilmesi yönünde kampanya başlatıp talep oluşturunca THY de bu çağrıya uydu ancak uçağın ismine Eren Bülbül değil memleketi olan Maçka ismi verilmesine karar verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Ecrin bebek soruşturmasında flaş gelişme!
GÜNDEMEcrin bebek soruşturmasında flaş gelişme!
Son dakika haberler... Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı
GÜNDEMYunanistan'ın ölüme terk ettiği 62 göçmen kurtarıldı
Muş'ta uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
GÜNDEMMuş'ta uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi
Son depremler listesi 25 Haziran 2020! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler verileri
GÜNDEMSon depremler listesi 25 Haziran 2020!
Hakkari’de askeri araçla TIR çarpıştı!
GÜNDEMHakkari’de askeri araçla TIR çarpıştı
Emekli polis 7 bin dolar için öldürülmüş
GÜNDEMEmekli polis para için öldürülmüş
Kurban Bayramı tarihi 2020! Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Diyanet takvimi
GÜNDEMKurban Bayramı ne zaman?
YKS'de adaylar, dezenfektanlı mendille koronavirüse karşı önlem alacak
GÜNDEMYKS adaylarına dezenfektanlı mendil
1000 TL pandemi başvuru sonucu sorgulama! Sosyal yardımlaşma başvurusu e-devletten nasıl yapılır
GÜNDEM1000 TL pandemi başvuru sonucu sorgulama!
Erzurum’da feci kaza! Yanan araçta can verdiler
GÜNDEMErzurum’da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X