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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Eren Elmalı: Formanın ağırlığını biliyorum! - Galatasaray Haberleri

        Eren Elmalı: Formanın ağırlığını biliyorum!

        Galatasaray'ın yeni transferi Eren Elmalı, transfer sürecinin uzun geçtiğini ama mutlu olduğu yere geldiğini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 15:38 Güncelleme: 12.02.2025 - 15:38
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        "Formanın ağırlığını biliyorum!"
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        Galatasaray'ın transferin son gününde Trabzonspor'dan transfer ettiği sol bek oyuncusu Eren Elmalı, GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Galatasaray'da olduğu için mutluluğunu dile getiren Elmalı, "Başkanımız Dursun Özbek’e, yöneticimiz Abdullah Kavukcu’ya ve Okan hocamıza çok teşekkür ederim. Biraz uzun bir süreç oldu ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Transfer süreci için hepsine teşekkür ederim. Formanın ağırlığını, Galatasaray armasının ağırlığını biliyorum. Sorumluluklarımı biliyorum. Sorumluluklarımı en iyi şekilde yerine getirmek istiyorum. Biraz uzun süreç oldu bizim açımızdan ama sonuçta mutlu olduğum yerdeyim. Süreç güzel bir şekilde bitti. İnşallah her şeyin sonu da güzel olur. Oynadığımız zaman da atmosferin farkında oluyoruz. Taraftarımızın önünde ilk maçıma çıkmak için çok heyecanlıyım. Taraftarımızdan tek istediğim, bizi sonuna kadar desteklemeleri" diye konuştu.

        24 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılılarda 17 numaralı formayı giyecek.

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