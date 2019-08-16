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HaberlerFiskosEren Vurdem: Çok ayrıntılı çalışıyoruz - Magazin haberleri

Eren Vurdem: Çok ayrıntılı çalışıyoruz

Oyuncı Eren Vurdem, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Vurdem, "Bu yaz rol aldığım sinema filmim 'Anlaşılan Türkler Geliyor'un çekimleri hala devam ediyor. Çok ince, ayrıntılı çalışıyoruz. Bir sahneyi bir günde çektiğimiz oluyor" ifadelerini kullandı

Eren Vurdem

Oyuncı Eren Vurdem, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Kısa süreli uğradığı alışveriş merkezinde sipariş verdiği ürünleri alıp kendi aracıyla alışveriş merkezinden ayrılan oyuncu, ayaküstü gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmedi.

Vurdem, "Bu yaz rol aldığım sinema filmim 'Anlaşılan Türkler Geliyor'un çekimleri hala devam ediyor. Çok ince, ayrıntılı çalışıyoruz. Bir sahneyi bir günde çektiğimiz oluyor. Film için ata binme ve kılıç kullanma eğitimi de aldım. Çok kaliteli bir ekiple çalışıyoruz, umarım izleyici memnun kalır" açıklamasında bulundu.

 

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