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İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehri olarak trafik yoğunluğunun da en fazla yaşandığı yer olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi güzellikleri, kültürel yapısı ve yemekleri ile yerli ve yabancı milyonlarca turistin göz bebeği olsa da İstanbul’da yaşayan kişiler için pek çok dezavantajı da içinde barındırıyor. Bunların başında ise trafik geliyor. Kalabalık nüfusla birlikte artan araç sayısı trafiğin artmasına da yol açarken, İstanbul’da Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na ulaşım kişilerin saatlerini alabiliyor. Bu trafiğe takılmak istemeyen kişiler ise Marmaray gibi raylı ulaşım sistemlerini tercih ediyor. Bu kapsamda Erenköy’de yaşayan ya da Erenköy’e gitmek isteyen kişiler bu semte en kolay ulaşım yolu olan Marmaray durağı hakkında merak ettiklerini araştırıyor. İşte, Erenköy Marmaray Durağı Nerede? Marmaray Erenköy İstasyonu Nasıl Gidilir, Caddebostan'a Yakın Mı? Sorularının cevapları.

Erenköy Marmaray Durağı Nerede?

Erenköy’e gitmek isteyen kişiler, Erenköy Marmaray Durağı nerede sorusunu sormaktadır. Erenköy Marmaray Durağı, Kadıköy ilçesinde bulunan Erenköy semtinde yer almaktadır. Erenköy Marmaray Durağı tüm Marmaray seferleri içerisinde yer alan bir duraktır. Bu duraktan binilerek Gebze ya da Harem yönüne de kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.

Erenköy Marmaray İstasyonuna Nasıl Gidilir?

Erenköy Marmaray durağından hareket etmek isteyen bir kişi, bu istasyona nasıl gideceği hakkında merak ettiği soruları sormaktadır. Bu kapsamda Erenköy Marmaray Durağı Yol Tarifi kişinin hareket edeceği konuma göre değişkenlik göstermektedir. Hızlı ve konforlu ulaşımıyla İstanbulluların en çok tercih ettiği toplu ulaşım sistemi olan Marmaray’da Gebze ve Harem olmak üzere 115 dakikalık uzun bir hat bulunmaktadır. Erenköy’de bu 115 dakikalık ulaşım hattında yer alan duraklardan biridir. Aynı zamanda Erenköy Marmaray İstasyonu ulaşımı en kolay olan duraklar arasında yer alır. Kadıköy’e de yakın olan Erenköy’den otobüse ve dolmuşlara da kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.

Erenköy Marmaray Durağı Caddebostan'a Yakın Mı?

Evet oldukça yakın. Buradan 10 ila 12 dakika gibi bir sürede Caddebostan’a ulaşım sağlanabilir.

Erenköy Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

6 -7 dakika aralığında tren geçiyor.