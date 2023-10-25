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        Haberler Gündem Eğitim Tarih Eretna Devleti Kurucusu Kim, Nerede ve Ne Zaman Kuruldu? Eretna Devletine Kim Son Verdi?

        Eretna Devleti kurucusu kim, nerede ve ne zaman kuruldu? Eretna devletine kim son verdi?

        Eretna Devleti ya da Eretna Beyliği, Anasılu Sekçuklu Devleti'nin yıkılması ve tüm Anadolu'nun Moğol istilasına uğramasının ardından Anadolu'da kurulan Türk beyliklerinden bir tanesidir. 1243 Kösedağ Savaşı'nın ardından Anadolu Selçukluları'nın Anadolu coğrafyası üzerindeki otoritesini kaybetmesi üzerine kurulan bağımsız beyliklerden bir tanesi olan Eretna Devleti, 46 yıl boyunca hüküm sürmüştür. Peki, Eretna Devleti nerede ve ne zaman kuruldu? Eretna Devleti kurucusu kimdir? Eretna Devleti özellikleri hakkındaki tüm ayrıntılar yazımızın devamında…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 09:37 Güncelleme: 25.10.2023 - 09:37
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        Eretna Devleti kurucusu kim, nerede ve ne zaman kuruldu?
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        Her ne kadar kısa ömürlü olsa da bir diğer Anadolu beyliği olan Karamanoğulları ile birlikte dönemin önemli güçlerinden biri haline gelmiş olan Eretna Devleti başkenti neresidir? Eretna Devleti’ne kim son verdi? İşte, tüm detaylar…

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Eretna Devleti Nerede ve Ne Zaman Kuruldu?

        Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılması ve Anadolu’nun Moğollar tarafından işgal edilmesi üzerine kurulan Anadolu beyliklerinden biri olan Eretna Devleti ya da Eretna Beyliği 1335 yılında, Sivas ile Kayseri merkezinde kurulan bir devlettir.

        1381 yılına kadar bu bölgede hüküm süren ve devrinin önemli güçlerinden bir tanesi olan Eretna Devleti başkenti ise önce Sivas olarak belirlenmiş daha sonra ise başkent Kayseri’ye nakledilmiştir.

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        Eretna Devleti Kurucusu

        1335 yılında Sivas ve Kayseri civarında kurulan Eretna Devleti’nin kurucusu, beyliğe de ismini veren Eretna Bey’dir. Uygu kökenli olan Eretna Bey, Anadolu’yu işgal etmiş İlhanlılara hizmet eden bir komutanken, Moğollara karşı isyan etmiştir. Bu isyan sırasında beraberine bulunan ordu ile Sivas bölgesine gelen Eretna Bey burada bağımsızlığını ilan etmiş ve Eretna Devleri bu şekilde resmen kurulmuştur.

        Eretna Devleti Kısaca Bilgi

        Sivas ve Kayseri başta olmak üzere Doğu Anadolu ile Orta Anadolu’nun kuzey ve batısında hüküm süren bir devlet olan Eretna Devleti 1335 yılında Sivas ve Kayseri merkez olmak üzere kurulmuştur. Eretna Bey ya da diğer ismiye Alaeddin Eretna tarafından kurulan bu beylik, onun hükümdarlığı sırasında Ankara, Erzincan, Çoru, Tokat ve Amasya gibi bölgeleri de hakimiyet altına almayı başarmıştır.

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        Alaeddin Eretna’nın vefatının ardından sırasıyla Gıyaseddin Mehmed ve Cafer Bey dönemlerinde güç kaybeden Eretna Devleti, 1381 yılında henüz 7 yaşındayken tahta geçen II. Mehmed Bey döneminde yıkılmıştır.

        Eretna Devleti Özellikleri

        • Eretna Devleti ya da Eretna Beyliği 1335 yılında Kayseri ve Sivas merkez olmak üzere kurulmuştur.
        • Devletin kurucusu Eretna Bey ya da diğer ismiyle Alaeddin Eretna Bey’dir.
        • Önceleri Anadolu’yu işgal eden Moğollar tabi bir komutan olan Eretna Bey, Moğollara karşı isyan etmiş ve bağımsızlığını ilan etmiştir.
        • Alaeddin Eretna Bey döneminde devlet geniş sınırlara ulaşmış ve Amasya, Tokat, Ankara, Çorum, Niğde, Aksaray gibi bölgeler Eretna hakimiyeti altına girmiştir.
        • Alaeddin Eretna Bey’in ölümü ardından yaşanan iktidar mücadeleleri ile devlet zor duruma düşmüştür.
        • 1380 yılında II. Mehmed tahta geçmiş ancak Eretna Devleti 1381 yılında yıkılmıştır.

        Eretna Devleti’ne Kim Son Verdi?

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        1381 yılında yıkılan Eretna Devleti, Kadı Burhaneddin tarafından yıkılmıştır. II. Mehmed döneminde naip(vekil) olarak atanan Şebinkarahisar Beyi Kılıç Aslan, vezirlik yapan Kadı Burhaneddin’i merkezden daha uzak bir yere göndermek istemiş ve bu durum ikilinin arasını açmıştır. Bu durum üzerine Kadı Burhaneddin, kendisini tasfiye etmek isteyen Kılıç Aslan’ı öldürmüş, yaşı küçük olan hükümdarı tasfiye ederek Eretna Devleti’ne sona vermiştir. Bu devletin yerine ise 1381 yılında Kadı Burhaneddin Devleti kurulmuştur.

        Eretna Devleti Bayrağı Anlamı

        Eretna Devleti bayrağının üzerinde de tıpkı Karamanoğulları Beyliği’nde olduğu gibi altı köşeli Süleyman Mührü yer almaktadır. Eretna bayrağında da yer alan bu sembol güç ve kuvveti temsil etmektedir.

        Dulkadiroğulları Beyliği kurucusu kim, nerede ve ne zaman kuruldu?
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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