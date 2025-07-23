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        Haberler Gündem Çevre Ergene'de "kötü koku" araştırması | Son dakika haberleri

        Ergene'de "kötü koku" şikâyetine inceleme başlatıldı

        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yayılan kötü kokular üzerine inceleme başlatıldı. Ekipler, Çorlu Deresi ile atık su deşarjı bulunan işletmelerde yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 15:45 Güncelleme: 23.07.2025 - 15:45
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        Ergene'de "kötü koku" araştırması
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        Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatandaşların, Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi'nden çevreye kötü kokular yayıldığı yönünde şikayette bulunması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri denetim gerçekleştirdi.

        Ekipler, Çorlu Deresi ile atık su deşarjı bulunan işletmelerde yaptıkları incelemenin ardından dereden numune aldı.

        Bölgede faaliyet gösteren 10 işletmeyi kontrol eden ekipler, bazı işletmelerden atık su örnekleri alarak inceleme başlattı.

        Kötü kokunun nedeni araştırılıyor.

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