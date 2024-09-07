Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası! Panathinaikos açıkladı - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası! Panathinaikos açıkladı

        Yeni sezonun ardından Avrupa'ya dönmesi beklenen Cedi Osman'ın yeni adresi Yunanistan oldu. Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, Cedi Osman ile anlaştıklarını açıkladı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.09.2024 - 12:46 Güncelleme: 07.09.2024 - 12:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        ABONE OL
        ABONE OL

        NBA'de Cleveland ve ardından San Antonio Spurs formaları giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan ekibi Panathianikos'a transfer oldu. Yeşil-beyazlıların başkanı Dimitris Giannakopoulos kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.

        Panathianikos'u geçen yıldan bu yana Türk antrenör Ergin Ataman çalıştırıyor. Yıldız oyuncu da kendisine ait sosyal medya hesabından #TheFirstCedi paylaşımıyla transferi doğruladı.

        Geçen sezon NBA'de 72 maça çıktı

        7 yıldır NBA'de ter döken Cedi Osman, 2023-2024 sezonunda Spurs forması ile 72 maça çıkarken; ; 6.8 sayı, 2.5 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları tutturdu.

        NBA'de forma giyen diğer milli oyuncularımızdan; Furkan Korkmaz, AS Monaco ve Ömer Faruk Yurtseven ise Panathinaikos BC ile EuroLeague sahnesine dönmüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Edirne'de otomobilin çarptığı yaya öldü, sürücü kaçtı; mahalleli yolu kapattı
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Ayşenur Ezgi Eygi'nin otopsi raporu paylaşıldı
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası!
        Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
        Yargıdan 800 bin liralık ilaç için 'SGK ödesin' kararı
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Özel: Kasım 2025'te erken seçime gidelim
        Prof. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması
        Prof. Hasan Sözbilir'den Kahramanmaraş depremi açıklaması
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem!
        Merhaba...
        Merhaba...
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Karavanı Sırplar kurtardı
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Bu köprüden geçmek cesaret ister!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Polislere silah çekip üstlerine yürüdü!
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sonbahar detoksuna hazır mısın?
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Sosyal medyanın gizli yüzü!
        Tam 83 dakika
        Tam 83 dakika
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten not artırımı değerlendirmesi
        Gündem karaborsa bilet iddiaları
        Gündem karaborsa bilet iddiaları
        Urartu Krallığı'nın son büyük kentinde bulundu
        Urartu Krallığı'nın son büyük kentinde bulundu
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!
        HT Spor 10 Eylül'de sizlerle!