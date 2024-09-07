Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası! Panathinaikos açıkladı
Yeni sezonun ardından Avrupa'ya dönmesi beklenen Cedi Osman'ın yeni adresi Yunanistan oldu. Panathinaikos başkanı Dimitris Giannakopoulos, Cedi Osman ile anlaştıklarını açıkladı.
NBA'de Cleveland ve ardından San Antonio Spurs formaları giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan ekibi Panathianikos'a transfer oldu. Yeşil-beyazlıların başkanı Dimitris Giannakopoulos kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.
Panathianikos'u geçen yıldan bu yana Türk antrenör Ergin Ataman çalıştırıyor. Yıldız oyuncu da kendisine ait sosyal medya hesabından #TheFirstCedi paylaşımıyla transferi doğruladı.
Geçen sezon NBA'de 72 maça çıktı
7 yıldır NBA'de ter döken Cedi Osman, 2023-2024 sezonunda Spurs forması ile 72 maça çıkarken; ; 6.8 sayı, 2.5 ribaunt, 1.7 asist ortalamaları tutturdu.
NBA'de forma giyen diğer milli oyuncularımızdan; Furkan Korkmaz, AS Monaco ve Ömer Faruk Yurtseven ise Panathinaikos BC ile EuroLeague sahnesine dönmüştü.