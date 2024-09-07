Ergin Ataman'dan Cedi Osman bombası! Panathinaikos açıkladı

NBA'de Cleveland ve ardından San Antonio Spurs formaları giyen milli basketbolcu Cedi Osman, Yunanistan ekibi Panathianikos'a transfer oldu. Yeşil-beyazlıların başkanı Dimitris Giannakopoulos kendisine ait Instagram hesabından yaptığı paylaşımla transferi duyurdu.

Panathianikos'u geçen yıldan bu yana Türk antrenör Ergin Ataman çalıştırıyor. Yıldız oyuncu da kendisine ait sosyal medya hesabından #TheFirstCedi paylaşımıyla transferi doğruladı.