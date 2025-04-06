Ergin Ataman'dan HT Spor'a Kendrick Nunn açıklaması!

A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, Kendrick Nunn'ın Milli formayı giyeceğine ilişkin iddialara yanıt verdi.

HT Spor'a konuşan Ataman, "Milli takımın ABD'li devşirmesi Shane Larkin'dir. Şu an için başka bir oyuncu ile temasımız yok." ifadelerini kullandı.