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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Ergin Ataman: İtalya çok iyi performans sergiledi - Basketbol Haberleri

        Ergin Ataman: İtalya çok iyi performans sergiledi

        İtalya'ya 80-67 mağlup olan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, ikinci yarıda kaos basketbolu oynadıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 00:41 Güncelleme: 21.02.2025 - 00:41
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        "İtalya çok iyi performans sergiledi"
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        2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu 5. hafta maçında İtalya'ya 80-67 mağlup olan A Milli Takım'da başantrenör Ergin Ataman, karşılaşmayı değerlendirdi.

        Ataman, Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        "İTALYA ÇOK İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ"

        Maçın ilk çeyreğinde İtalya'ya 6 hücum ribaundu ve ekstra pozisyonlar verdiklerini belirten Ergin Ataman, "Savunmada agresifliğimizi kaybettik. İlk yarıda 48 sayı yedik. Bu seviyelerde bu kadar sayı çok fazla. İkinci yarıda kaos basketbolu oynadık. Farkı 7 sayıya kadar düşürdük. Geri dönmeye çalıştık. Top kayıpları yaptık. Dengemizi kaybettik. İtalya, çok iyi performans sergiledi. Galibiyeti ve grup liderliğini hak etti." ifadelerini kullandı.

        Milli basketbolcu Şehmus Hazer ise mücadeleye istedikleri başlangıcı yapamadıklarını aktararak "İkinci yarıda biraz baskı kurarak farkı kapatmaya çalıştık ancak başarılı olamadık." dedi.

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