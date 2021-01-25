Anavatanı Kafkas dağları ve Hazar denizi çevresi olan eriğin, yaklaşık 2000 yıl önce Hazar Denizine yakın bir yerde keşfedildiğine inanılmaktadır. Günümüzde ticari olarak yetiştirilen eriğin ana üreticileri; ABD, Sırbistan, Çin ve Romanya’dır. Sert ve çekirdekli bir meyve olan erik ağacının dalları, dik, dağınık ve çoğu zaman dikensizdir. Çiçekleri iri, yeşilimsi beyaz renktedir. Meyveler, çeşitli şekillerde ve renklerde (sarı, kırmızı, mor),tatlı veya ekşi olabilir.
ERİĞİN FAYDALARI NELERDİR?
- Kolon Kanserini Önler: Yapılan araştırmalar, kuru eriğin günde 1 avuç tüketildiğinde kolon kanserine karşı güçlü bir koruyucu olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumun ana sebebi eriğin çözünebilir lif bakımından zengin olması ve epikateşin isimli maddeyi içermesidir. Antioksidan bakımından da zengin olan erik, kanseri ortaya çıkan radikaller ile de savaşan güçlü bir maddedir.
- Kan Dolaşımını Hızlandırır: Erik tüketimi demir üretimi ve emilmesinde etkili olduğu için kan dolaşımı üzerinde de etkilidir. Eriğin faydalarından yararlanmak için bol bol tüketim yapmanız tavsiye edilir.
- Kolesterolü Düşürür: Erikte bulunan çözünebilir lifler arasında yer alan pektin isimli madde yüksek kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Bu özellik sadece insanlar için değil hayvanların da kolesterolünün düşürülmesinde etkilidir.
- Kemik Sağlığını Korur: Yapılan araştırmalara göre kuru erik kemik sağlığını koruyan özelliklere sahip bir besin türü. Kemiklerin yoğunluğunu arttıran yapısıyla dikkat çeken kuru erik kırıkların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlara sıklıkla kuru erik tüketmesi tavsiye edilmektedir.
- Makura Dejeneresansını Önler: Eriğin faydaları arasında halk arasında sarı nokta olarak adlandırılan ve yaşa bağlı bir görme bozukluğu olan makura dejeneresansını önlemesi de yer alır. 65 yaş üstü kişilerde ciddi görme bozukluklarının en büyük sebebi olarak gösterilen makura dejeneresansı, günlük erik tüketimi yapan kişilerde daha az görülmektedir.
- Cilt Sağlığı Üzerinde Etkili: Eriğin faydaları nelerdir merak edenler için dikkat çekici diğer bir madde ise erik tüketiminin cildi güzelleştirmesidir. Yapılan araştırmalara göre güçlü bir antioksidan olan erik ile cilt yüzeyindeki kusurları önleyebilir, daha parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.
- Cilt Sağlığı Üzerinde Etkili: Eriğin faydaları nelerdir merak edenler için dikkat çekici diğer bir madde ise erik tüketiminin cildi güzelleştirmesidir. Yapılan araştırmalara göre güçlü bir antioksidan olan erik ile cilt yüzeyindeki kusurları önleyebilir, daha parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.
- Kilo Vermenize Yardımcı Olur: Günlük diyet listenize erik ekleyerek çok daha sağlıklı bir biçimde kilo verebilirsiniz. Karbonhidrat ve yağ değerleri oldukça düşük olan, kalori yönünden diyet menünüze ekleyebileceğiniz erik ile kısa sürede birkaç beden birden incelebilirsiniz.
- Demir Emilimini Sağlar: İçeriğinde bol miktarda demir barındıran erik demir emilimi ve üretimi ile de genel vücut sağlığı üzerinde çok etkili bir üründür. Erik tüketerek kan dolaşımınızı da hızlandırabilirsiniz.
- Metabolizmayı Hızlandırır: Niasin isimli maddeyi içeriğinde barındıran erik metabozlizmayı hızlandırarak vücuttaki yağları kısa süre içinde yakar. B 6 vitamini ve patotenik asit içeren eriğin faydalarından yararlanabilmek için düzenli olarak tüketmek tavsiye edilmektedir.
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