Anavatanı Kafkas dağları ve Hazar denizi çevresi olan eriğin, yaklaşık 2000 yıl önce Hazar Denizine yakın bir yerde keşfedildiğine inanılmaktadır. Günümüzde ticari olarak yetiştirilen eriğin ana üreticileri; ABD, Sırbistan, Çin ve Romanya’dır. Sert ve çekirdekli bir meyve olan erik ağacının dalları, dik, dağınık ve çoğu zaman dikensizdir. Çiçekleri iri, yeşilimsi beyaz renktedir. Meyveler, çeşitli şekillerde ve renklerde (sarı, kırmızı, mor),tatlı veya ekşi olabilir.

ERİĞİN FAYDALARI NELERDİR?