Erin Foster: Hamileyim
Simon Tikhman ile evliliğini sürdüren Erin Foster, "Şu anda pozitif bir şeye ihtiyacımız var gibi geliyor, bu yüzden bir şeyler sunmak istiyorum. Hamileyim" diyerek, anne olmaya hazırlandığını duyurdu
ABD'li yazar, oyuncu ve girişimci Erin Foster, 2019'da Simon Tikhman ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çiftten müjdeli haber geldi.
ANNE OLUYOR
41 yaşındaki Foster, anne olmaya hazırlandığını açıkladı. Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen Erin Foster, büyüyen karnını gözler önüne serdi.
"HAMİLEYİM"
Bir hâyli neşeli olduğu görülen ve ilk bebeğini kucağına almak için sabırsızlanan Foster, "Şu anda pozitif bir şeye ihtiyacımız var gibi geliyor, bu yüzden bir şeyler sunmak istiyorum. Hamileyim!" şeklinde konuştu.