Türkiye'den 2 yılı aşkın süredir erişim engeli bulunan Wikipedia'yı bünyesinde bulunduran Wikimedia Vakfı erişim engelinin kaldırılması için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne( AİHM) başvurdu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Wikimedia Yönetim Kurulu Başkanı Katherine Maher, Türkiye'deki yüksek mahkemelere gerekli başvuruları yaptıklarını ancak bir sonuç alamadıklarını ifade etti. Bunun üzerine konuyu AİHM'e taşımaya karar verdiklerini belirten Maher, Wikipedia'da yer alan içeriklerin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. AİHM'e başvurma kararı Wikipedia'nın Twitter hesabından da duyuruldu.

29 Nisan 2017'den beri Türkiye'den Wikipedia'nın tüm dillerdeki sitelerine erişim engelinin bulunmasının nedeni ise sitede Türkiye'yi çeşitli terör örgütleriyle ilişkilendiren içerikler yer alması. Türkiye, Wikipedia'nın İngilizce versiyonunda yer alan "Suriye İç Savaşı'na Dış Müdahaleler" ve "Devlet Destekli Terörizm" başlıklarının kaldırılması veya düzeltilmesini talep etmişti. Bu taleplerin yerine getirilmesi durumunda erişim engelinin kaldırılacağını açıklamıştı. Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Türkiye, terör örgütü destekçisi olarak gösterilemez. Yanlış bilgileri kaldırsınlar, yayınlara izin verelim" demişti.

'TÜM SİTEYE ERİŞİM ENGELLENMEMELİ'

Geçtiğimiz yıl Wikimedia Vakfı söz konusu içeriklerin değiştirildiğini söylese de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sakıncalı içeriklerin ısrarla sitede tutulduğunu belirtti. Wikimedia Vakfı ise söz konusu içerikler yüzünden tüm siteye erişimin engellenmesinin doğru olmadığı gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkemeden olumsuz sonuç alınması üzerine ise konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Burada da erişim engeli kaldırılmayınca AİHM'e başvurma kararı aldı.

'TÜRKİYE OLMADAN DÜNYA KAYBEDER'

Bu arada Wikimedi Vakfı da 29 Nisan'da yani erişim engelinin ikinci yıldönümünde #WeMissTurkey (Türkiye'yi özlüyoruz) hashtagiyle bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda " 2017'den beri Türkiye'nin tüm dillerde Wikipedia'ya erişimi bulunmuyor. Son iki yıldır dünyanın ücretsiz bilgi kaynağında Türkiye insanının bakış açısını özlüyoruz" denildi. Tweette yer alan videoda "Türkiye olmadan dünya kaybeder" mesajı yer aldı. Söz konusu tweet Wikimedia hesabında 29 Nisan'dan beri sabitlenmiş bir şekilde en tepede duruyor.