Soğuk günlerin kurtarıcısı yapımı çok kolay ve protein kaynağı erişteli yeşil mercimek çorbasının tarifini mi aramıştınız? Cevabı tam da bu tarifte. Ayrıca eriştelerden dolayı doyurucu özelliği olan erişteli yeşil mercimek çorbasını severek tüketeceksiniz. Çocuklar da bu lezzetli çorbayı çok sevecekler.

ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI MALZEMELERİ

1 su bardağı yeşil mercimek

1 su bardağı erişte

1 adet kuru soğan

1 yemek kaşığı salça

8 su bardağı et suyu

Tuz, pul biber

Nane, karabiber

Yarım çay bardağı sıvıyağ

ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBASI YAPILIŞI

İlk önce yeşil mercimekleri haşlayın ve kara suyunu dökün.

Bir tencereye sıvıyağını ekleyin.

İçine yemeklik doğradığınız soğanları koyarak pembeleşene kadar kavurun.

Daha sonra salçayı ekleyin.

Bir iki karıştırdıktan sonra, et suyunu ilave edin.

Kaynayan suya mercimekleri, ardından erişteleri ekleyerek pişmeye bırakın.

Tuz ve baharatları da damak tadınıza göre ayarlayın.

Erişteler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Çorbanız hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Mercimeklerin kara suyunu çıkarın ve süzün.

Arzuya göre tereyağını eriterek pul biberle lezzetlendirebilirsiniz.

Soğan kavrulduktan sonra salçayı eklemeden isterseniz kekik de koyabilirsiniz.

Bu tarife kekik de çok yakışır.